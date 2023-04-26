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Внаслідок масштабної пожежі у РФ без житла залишились понад 100 сімей: деталі

26 квітня 2023 11:22
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Внаслідок масштабної пожежі у РФ без житла залишились понад 100 сімей: деталі
Масштабна пожежа у Свердловському районі РФ. Фото: РосЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Внаслідок пожежі у селищі Сосьва Свердловської області РФ згоріло понад 100 житлових будинків. Сама пожежа почалася на місцевій пилорамі і через сильний вітер швидко перекинулася на сусідні будівлі.

Про це інформують РосЗМІ.

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Масштабна пожежа в РФ

Внаслідок нічної пожежі у селищі Сосьва Свердловської області РФ вигоріли 110 будівель. Крім цього, вогонь знищив ще й 40 інших будівель: місцевий бар, магазин і 25 будівель на території місцевої виправної колонії.

Зазначається, шо через пожежу дві особи зникли безвісти. Крім того, відомо про одного загиблого — ним виявився 61-річний місцевий житель.

Із селища було евакуйовано понад 600 мешканців та 250 засуджених. Зброю, яка зберігається на території виправної установи, також вдалося вивезти.

Сама пожежа почалася на місцевій пилорамі і через сильний вітер швидко перекинулася на сусідні будівлі.

пожежа РФ
Масштабна пожежа у Свердловському районі РФ. Фото: РосЗМІ
пожежа РФ
Масштабна пожежа у Свердловському районі РФ. Фото: РосЗМІ
пожежа РФ
Масштабна пожежа у Свердловському районі РФ. Фото: РосЗМІ
пожежа РФ
Масштабна пожежа у Свердловському районі РФ. Фото: РосЗМІ

Нагадаємо, що вночі на Уралі сталася масштабна пожежа — вогонь охопив понад 90 будівель. Під завалами рятувальники знайшли одного загиблого.

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