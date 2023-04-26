Згорів сарай, горить і хата: в РФ вогонь знищив усе село
У російському селищі Сосьва на Уралі сталася масштабна пожежа — вогонь охопив понад 90 будівель. Під завалами рятувальники знайшли одного загиблого.
Про це повідомляє російський Інтрефакс.
За даними МНС РФ, стрімкому поширенню вогню сприяють велика кількість сухої рослинності та сильний вітер.
"Для подачі води до місця гасіння пожежниками прокладено магістральні лінії від річки Сосьва загальною протяжністю 2 км", — повідомили у відомстві.
На цій території вже запровадили режим НС.
Із лікувально-виправної установи у Сосьві у зв'язку з пожежею евакуйовано 240 засуджених.
Нагадаємо, днями в РФ також палало. У республіці Марій Ел горів освітній заклад.