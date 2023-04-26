Згорів сарай, горить і хата: в РФ вогонь знищив усе село

Через пожежу на Уралі запровадили надзвичайний режим. Фото: Telegram

У російському селищі Сосьва на Уралі сталася масштабна пожежа — вогонь охопив понад 90 будівель. Під завалами рятувальники знайшли одного загиблого.

Про це повідомляє російський Інтрефакс.

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За даними МНС РФ, стрімкому поширенню вогню сприяють велика кількість сухої рослинності та сильний вітер.

"Для подачі води до місця гасіння пожежниками прокладено магістральні лінії від річки Сосьва загальною протяжністю 2 км", — повідомили у відомстві.

На цій території вже запровадили режим НС.

Із лікувально-виправної установи у Сосьві у зв'язку з пожежею евакуйовано 240 засуджених.

Нагадаємо, днями в РФ також палало. У республіці Марій Ел горів освітній заклад.