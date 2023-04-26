Сгорел сарай, горит и дом: в РФ огонь уничтожил всю деревню
В российской деревне Сосьва на Урале произошел масштабный пожар — огонь охватил более 90 зданий. Под завалами спасатели обнаружили одного погибшего.
Об этом сообщает российский Интерфакс.
По данным МЧС РФ, быстрому распространению огня способствовало большое количество сухой растительности и сильный ветер.
"Для подачи воды к месту тушения пожарными проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км", — сообщили в ведомстве.
На этой территории уже введен режим ЧС.
Из лечебно-исправительного учреждения в Сосьве в связи с пожаром эвакуированы 240 осужденных.
Напомним, на днях в РФ также пылало. В республике Марий Эл горело образовательное учреждение.