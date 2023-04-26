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В результате масштабного пожара в РФ без жилья остались более 100 семей: детали

26 апреля 2023 11:22
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В результате масштабного пожара в РФ без жилья остались более 100 семей: детали
Масштабный пожар в Свердловском районе РФ Фото: РосСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области РФ сгорело более 100 жилых домов. Сам пожар начался на местной пилораме и из-за сильного ветра быстро перекинулся на соседние здания.

Об этом информируют РосСМИ.

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Масштабный пожар в РФ

В результате ночного пожара в поселке Сосьва Свердловской области РФ выгорели 110 зданий. Кроме этого, огонь уничтожил еще и 40 других построек: местный бар, магазин и 25 зданий на территории местной исправительной колонии.

Отмечается, что из-за пожара два человека пропали без вести. Кроме того, известно об одном погибшем — им оказался 61-летний местный житель.

Из поселка было эвакуировано более 600 жителей и 250 осужденных. Оружие, хранящееся на территории исправительного учреждения, также удалось вывезти.

Сам пожар начался на местной пилораме и из-за сильного ветра быстро перекинулся на соседние здания.

пожар РФ
Масштабный пожар в Свердловском районе РФ Фото: РосСМИ
пожар РФ
Масштабный пожар в Свердловском районе РФ Фото: РосСМИ
пожар РФ
Масштабный пожар в Свердловском районе РФ Фото: РосСМИ
пожар РФ
Масштабный пожар в Свердловском районе РФ Фото: РосСМИ

Напомним, что ночью на Урале произошел масштабный пожар — огонь охватил более 90 зданий. Под завалами спасатели обнаружили одного погибшего.

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