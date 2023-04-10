У рф знову масштабна пожежа: палає склад з пластиком

Пожежа на складі рф. Фото: РосЗМІ

У підмосковному Красногорську горить склад із вторинною сировиною пластику. Площа пожежі становить 1,4 тисячі квадратних метрів.

Про це повідомляє МНС рф.

Читайте також:

Пожежа в Підмосков'ї

"Надійшло повідомлення про спалах на складі за адресою: міський округ Красногорськ, селище Нахабіне. За попередніми даними, всередині знаходиться вторинна сировина пластику", — написали МНС.

Пожежа у рф на складі вторинної сировини. Фото: РосЗМІ

За даними відомства, площа горіння — 1,4 тисячі квадратних метрів. Причину пожежі встановлюють.

Нагадаємо, що ввечері, 9 квітня, в Обухівському районі Київської області спалахнула пожежа у житловому будинку. Що стало причиною загоряння наразі невідомо.