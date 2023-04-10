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У рф знову масштабна пожежа: палає склад з пластиком

10 квітня 2023 17:46
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У рф знову масштабна пожежа: палає склад з пластиком
Пожежа на складі рф. Фото: РосЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У підмосковному Красногорську горить склад із вторинною сировиною пластику. Площа пожежі становить 1,4 тисячі квадратних метрів.

Про це повідомляє МНС рф.

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"Надійшло повідомлення про спалах на складі за адресою: міський округ Красногорськ, селище Нахабіне. За попередніми даними, всередині знаходиться вторинна сировина пластику", — написали МНС.

пожежа
Пожежа у рф на складі вторинної сировини. Фото: РосЗМІ

За даними відомства, площа горіння — 1,4 тисячі квадратних метрів. Причину пожежі встановлюють.

Нагадаємо, що ввечері, 9 квітня, в Обухівському районі Київської області спалахнула пожежа у житловому будинку. Що стало причиною загоряння наразі невідомо. 

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