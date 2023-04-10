У рф знову масштабна пожежа: палає склад з пластиком
У підмосковному Красногорську горить склад із вторинною сировиною пластику. Площа пожежі становить 1,4 тисячі квадратних метрів.
Про це повідомляє МНС рф.
Пожежа в Підмосков'ї
"Надійшло повідомлення про спалах на складі за адресою: міський округ Красногорськ, селище Нахабіне. За попередніми даними, всередині знаходиться вторинна сировина пластику", — написали МНС.
За даними відомства, площа горіння — 1,4 тисячі квадратних метрів. Причину пожежі встановлюють.
Нагадаємо, що ввечері, 9 квітня, в Обухівському районі Київської області спалахнула пожежа у житловому будинку. Що стало причиною загоряння наразі невідомо.