В рф снова масштабный пожар: пылает склад с пластиком

Пожар на складе рф. Фото: РосСМИ

В подмосковном Красногорске горит склад со вторсырьем пластика. Площадь пожара составляет 1,4 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает МЧС россии.

Читайте также:

Пожар в Подмосковье

"Поступило сообщение о вспышке на складе по адресу: городской округ Красногорск, поселок Нахабино. По предварительным данным, внутри находится вторичное сырье пластика", — написали МЧС.

Пожар в россии на складе вторичного сырья. Фото: РосСМИ

По данным ведомства, площадь горения – 1,4 тысячи квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что вечером, 9 апреля, в Обуховском районе Киевской области загорелся пожар в жилом доме. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.