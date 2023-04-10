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В рф снова масштабный пожар: пылает склад с пластиком

10 апреля 2023 17:46
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В рф снова масштабный пожар: пылает склад с пластиком
Пожар на складе рф. Фото: РосСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В подмосковном Красногорске горит склад со вторсырьем пластика. Площадь пожара составляет 1,4 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает МЧС россии.

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"Поступило сообщение о вспышке на складе по адресу: городской округ Красногорск, поселок Нахабино. По предварительным данным, внутри находится вторичное сырье пластика", — написали МЧС.

пожар
Пожар в россии на складе вторичного сырья. Фото: РосСМИ

По данным ведомства, площадь горения – 1,4 тысячи квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что вечером, 9 апреля, в Обуховском районе Киевской области загорелся пожар в жилом доме. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

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