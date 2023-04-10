В рф снова масштабный пожар: пылает склад с пластиком
В подмосковном Красногорске горит склад со вторсырьем пластика. Площадь пожара составляет 1,4 тысяч квадратных метров.
Об этом сообщает МЧС россии.
Пожар в Подмосковье
"Поступило сообщение о вспышке на складе по адресу: городской округ Красногорск, поселок Нахабино. По предварительным данным, внутри находится вторичное сырье пластика", — написали МЧС.
По данным ведомства, площадь горения – 1,4 тысячи квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
Напомним, что вечером, 9 апреля, в Обуховском районе Киевской области загорелся пожар в жилом доме. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.