Пожежа в Гамбурзі: мешканців попередили про отруйну хмару диму

Пожежа у Гамбурзі. Фото: Spiegel

Пожежна команда Гамбурга попереджає мешканців про отруйний дим після масштабної пожежі на двох складах у районі Ротенбургсорт. Влада поширила офіційне попередження в неділю вранці, вказавши на небезпеку димових газів та хімічних речовин у повітрі. Мешканцям рекомендується закривати вікна та двері, а також відключати вентиляцію та кондиціювання.

Про це повідомляє Spiegel.

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Димова хмара рухається у напрямку до центру міста, створюючи крайню небезпеку. Співробітник пожежної охорони повідомив інформаційному агентству dpa, що центр міста повністю затемнений. Район Ротенбургсорт розташовується на схід від центру міста на річці Ельбі, де межує Хафенсіті.

За даними NDR, пожежа розпочалася близько 4:30 ранку на стоянці для вантажівок. Над епіцентром пожежі утворився "димовий гриб", а на місці події зафіксовано викид сірководню. Вибухи ускладнюють ситуацію, і пожежники можуть працювати лише у респіраторах.

Поки що пожежна команда не надала інформації про причини виникнення пожежі в Великодню ніч і про вміст складів, що горять. Гасіння пожежі продовжується.

Нагадаємо, що у французькому місті Марсель обрушився чотириповерховий будинок. Поки що відомо, що щонайменше дві людини отримали травми. Рятувальники продовжують шукати постраждалих.