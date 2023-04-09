Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Пожежа в Гамбурзі: мешканців попередили про отруйну хмару диму arrow

Пожежа в Гамбурзі: мешканців попередили про отруйну хмару диму

9 квітня 2023 12:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Пожежа у Гамбурзі. Фото: Spiegel
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Пожежна команда Гамбурга попереджає мешканців про отруйний дим після масштабної пожежі на двох складах у районі Ротенбургсорт. Влада поширила офіційне попередження в неділю вранці, вказавши на небезпеку димових газів та хімічних речовин у повітрі. Мешканцям рекомендується закривати вікна та двері, а також відключати вентиляцію та кондиціювання.

Про це повідомляє Spiegel.

Читайте також:

Пожежа у Гамбурзі

Димова хмара рухається у напрямку до центру міста, створюючи крайню небезпеку. Співробітник пожежної охорони повідомив інформаційному агентству dpa, що центр міста повністю затемнений. Район Ротенбургсорт розташовується на схід від центру міста на річці Ельбі, де межує Хафенсіті.

За даними NDR, пожежа розпочалася близько 4:30 ранку на стоянці для вантажівок. Над епіцентром пожежі утворився "димовий гриб", а на місці події зафіксовано викид сірководню. Вибухи ускладнюють ситуацію, і пожежники можуть працювати лише у респіраторах.

Поки що пожежна команда не надала інформації про причини виникнення пожежі в Великодню ніч і про вміст складів, що горять. Гасіння пожежі продовжується.

Нагадаємо, що у французькому місті Марсель обрушився чотириповерховий будинок. Поки що відомо, що щонайменше дві людини отримали травми. Рятувальники продовжують шукати постраждалих.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB