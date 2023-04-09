Пожар в Гамбурге: жителей предупредили о ядовитом облаке дыма

Пожар в Гамбурге. Фото: Spiegel

Пожарная команда Гамбурга предупреждает жителей о ядовитом дыме после масштабного пожара на двух складах в районе Ротенбургсорт. Власти распространили официальное предупреждение в воскресенье утром, указав на опасность дымовых газов и химических веществ в воздухе. Жителям рекомендуется закрывать окна и двери, а также отключать вентиляцию и кондиционирование.

Об этом сообщает Spiegel.

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Пожар в Гамбурге

Дымовое облако движется в направлении центра города, создавая крайнюю опасность. Сотрудник пожарной охраны сообщил информационному агентству dpa, что центр города полностью затемнен. Район Ротенбургсорт находится к востоку от центра города на реке Эльбе, где граничит с Хафенсити.

По данным NDR, пожар начался около 4:30 утра на стоянке для грузовиков. Над эпицентром пожара образовался "дымовой гриб", а на месте происшествия зафиксирован выброс сероводорода. Взрывы усложняют ситуацию, и пожарные могут работать только в респираторах.

Пока пожарная команда не предоставила информации о причинах возникновения пожара в Пасхальную ночь и о содержимом горящих складов. Тушение пожара продолжается.

Напомним, что во французском городе Марсель обрушился четырехэтажный дом. Пока известно, что по меньшей мере два человека получили травмы. Спасатели продолжают искать пострадавших.