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В Москве вспыхнул масштабный пожар возле завода "Москвич"

16 мая 2023 14:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Москве вспыхнул масштабный пожар возле завода "Москвич"
Пожар у завода "Москвич" в России. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 16 мая, в Москве вспыхнул пожар возле завода "Москвич". Предварительно горит одноэтажный ангар с мусором.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Известно, что горит мусор в одноэтажном ангаре. Площадь пожара около 70 кв. метров. На месте уже работают пожарно-спасательные подразделения.

Пока информация о пострадавших не поступала.

Местные Telegram-каналы публикуют видео, где виден огромный столб черного дыма, поднявшийся в небо.

Другие пожары в России

Лишь вчера, 15 мая, в России горел торговый центр "Перекресток". По предварительной информации, взорвались газовые баллоны на первом этаже здания

А 12 мая в Москве произошел пожар на машиностроительном заводе имени Чернышева. Именно на этом предприятии выпускают авиационные двигатели, в частности для боевых самолетов МиГ. В результате пожара пострадали три человека.

Кроме того, 7 мая в Москве произошел очередной масштабный пожар. Инцидент произошел на строительстве в ЖК "Новое Очаково". По информации РосСМИ, загорелись строительные материалы. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы. Общая площадь возгорания — около 150 квадратных метров.

Напомним, в российской Москве 27 апреля вспыхнул большой пожар. Возгорание произошло в жилом комплексе "Виктория Парк", на котором еще ведется строительство возле Кутузовского проспекта.

Также мы писали, что в подмосковном Красногорске 10 апреля загорелся склад со вторсырьем пластика. Площадь пожара составила 1,4 тысячи квадратных метров.

Добавим, в результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области РФ сгорело более 100 жилых домов. Сам пожар начался на местной пилораме и из-за сильного ветра быстро перекинулся на соседние здания.

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