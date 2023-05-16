В Москве вспыхнул масштабный пожар возле завода "Москвич"

Пожар у завода "Москвич" в России. Фото: скриншот с видео

Во вторник, 16 мая, в Москве вспыхнул пожар возле завода "Москвич". Предварительно горит одноэтажный ангар с мусором.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Известно, что горит мусор в одноэтажном ангаре. Площадь пожара около 70 кв. метров. На месте уже работают пожарно-спасательные подразделения.

Пока информация о пострадавших не поступала.

Местные Telegram-каналы публикуют видео, где виден огромный столб черного дыма, поднявшийся в небо.

Другие пожары в России

Лишь вчера, 15 мая, в России горел торговый центр "Перекресток". По предварительной информации, взорвались газовые баллоны на первом этаже здания

А 12 мая в Москве произошел пожар на машиностроительном заводе имени Чернышева. Именно на этом предприятии выпускают авиационные двигатели, в частности для боевых самолетов МиГ. В результате пожара пострадали три человека.

Кроме того, 7 мая в Москве произошел очередной масштабный пожар. Инцидент произошел на строительстве в ЖК "Новое Очаково". По информации РосСМИ, загорелись строительные материалы. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы. Общая площадь возгорания — около 150 квадратных метров.

Напомним, в российской Москве 27 апреля вспыхнул большой пожар. Возгорание произошло в жилом комплексе "Виктория Парк", на котором еще ведется строительство возле Кутузовского проспекта.

Также мы писали, что в подмосковном Красногорске 10 апреля загорелся склад со вторсырьем пластика. Площадь пожара составила 1,4 тысячи квадратных метров.

Добавим, в результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области РФ сгорело более 100 жилых домов. Сам пожар начался на местной пилораме и из-за сильного ветра быстро перекинулся на соседние здания.