У мережі показали, як терорист підірвав себе біля будівлі МВС в Анкарі

Вибух біля будівлі МВС в Анкарі. Фото: скриншот з відео

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як терорист підірвав себе біля будівлі МВС в Анкарі. Разом зі своїм поплічником він приїхав на автомобілі.

Відео поширилося в Telegram-каналах.

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Вибух біля будівлі МВС в Анкарі

На відео можна побачити, як один із терористів вийшов з авто та побіг до будівлі МВС. Після цього стався потужний вибух.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, в Анкарі, Туреччина, двоє терористів здійснили вибух біля головного управління безпеки МВС. Одно з них ліквідували, інший підірвав себе сам.

Також ми писали, що 28 вересня у стамбульському районі Ширіневлер пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, він стався внаслідок витоку газу. В результаті вибуху загинули дві людини, ще п'ятеро отримали поранення.

Додамо, 28 вересня у столиці Узбекистану Ташкенті пролунав гучний вибух, після чого почалася пожежа.