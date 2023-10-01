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В сети показали, как террорист подорвал себя возле здания МВД в Анкаре

1 октября 2023 15:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети показали, как террорист подорвал себя возле здания МВД в Анкаре
Взрыв возле здания МВД в Анкаре. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети появилось видео, на котором видно, как террорист подорвал себя у здания МВД в Анкаре. Вместе со своим приспешником он приехал на автомобиле.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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Взрыв возле здания МВД в Анкаре

На видео можно увидеть, как один из террористов вышел из авто и побежал к зданию МВД. После этого произошел мощный взрыв.

Напомним, сегодня, 1 октября, в Анкаре, Турция, двое террористов совершили взрыв возле главного управления безопасности МВД. Один из них был ликвидирован, другой подорвал себя сам.

Также мы писали, что 28 сентября в Стамбульском районе Шириневлер раздался мощный взрыв. По предварительной информации, он произошел в результате утечки газа. В результате взрыва погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Добавим, 28 сентября в столице Узбекистана в Ташкенте раздался громкий взрыв, после чего начался пожар.

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