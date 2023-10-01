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В Анкарі двоє терористів здійснили вибух біля будівлі МВС

1 жовтня 2023 12:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Анкарі двоє терористів здійснили вибух біля будівлі МВС
Місце вибуху в Анкарі. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 1 жовтня, в Анкарі, Туреччина, двоє терористів здійснили вибух біля головного управління безпеки МВС. Одно з них ліквідували, інший — підірвав себе сам.

Про це повідомив очільник МВС Туреччини Алі Єрлікая у соцмережі Х.

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Вибух в Анкарі

"Близько 09:30 двоє терористів, які підʼїхали на легковому автомобілі до в'їзду в головне управління безпеки МВС, здійснили вибух. Один із терористів підірвав себе, а іншого було знешкоджено. У перестрілці двоє поліцейських отримали легкі поранення", — розповів Єрлікая.

Головна прокуратура Анкари розпочала розслідування інциденту, який кваліфікують як терористичний акт.

Місце вибуху в Анкарі 1 жовтня
Місце вибуху в Анкарі. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
Місце вибуху в Анкарі 1 жовтня
Місце вибуху в Анкарі. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
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Допис очільника МВС Туреччини. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 вересня у стамбульському районі Ширіневлер пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, він стався внаслідок витоку газу. В результаті вибуху загинули дві людини, ще п'ятеро отримали поранення.

Також ми писали, що 28 вересня у столиці Узбекистану Ташкенті пролунав гучний вибух, після чого почалася пожежа. 

Додамо, в Нагірному Карабаху в понеділок, 25 вересня, на складі бензину стався потужний вибух. В результаті катастрофи є загиблі, ще понад дві сотні людей поранені.  

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