В Анкарі двоє терористів здійснили вибух біля будівлі МВС
Сьогодні, 1 жовтня, в Анкарі, Туреччина, двоє терористів здійснили вибух біля головного управління безпеки МВС. Одно з них ліквідували, інший — підірвав себе сам.
Про це повідомив очільник МВС Туреччини Алі Єрлікая у соцмережі Х.
Вибух в Анкарі
"Близько 09:30 двоє терористів, які підʼїхали на легковому автомобілі до в'їзду в головне управління безпеки МВС, здійснили вибух. Один із терористів підірвав себе, а іншого було знешкоджено. У перестрілці двоє поліцейських отримали легкі поранення", — розповів Єрлікая.
Головна прокуратура Анкари розпочала розслідування інциденту, який кваліфікують як терористичний акт.
Нагадаємо, 28 вересня у стамбульському районі Ширіневлер пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, він стався внаслідок витоку газу. В результаті вибуху загинули дві людини, ще п'ятеро отримали поранення.
Також ми писали, що 28 вересня у столиці Узбекистану Ташкенті пролунав гучний вибух, після чого почалася пожежа.
Додамо, в Нагірному Карабаху в понеділок, 25 вересня, на складі бензину стався потужний вибух. В результаті катастрофи є загиблі, ще понад дві сотні людей поранені.