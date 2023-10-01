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В Анкаре двое террористов совершили взрыв возле здания МВД

1 октября 2023 12:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Анкаре двое террористов совершили взрыв возле здания МВД
Место взрыва в Анкаре. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 1 октября, в Анкаре, Турция, двое террористов совершили взрыв возле главного управления безопасности МВД. Один из них был ликвидирован, другой — подорвал себя сам.

Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х.

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"Около 09:30 двое террористов, которые подъехали на легковом автомобиле к въезду в главное управление безопасности МВД, совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, а другой был обезврежен. В перестрелке двое полицейских получили легкие ранения", — рассказал Ерликая.

Главная прокуратура Анкары начала расследование инцидента, который квалифицируют как террористический акт.

Место взрыва в Анкаре 1 октября
Место взрыва в Анкаре. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
Место взрыва в Анкаре 1 октября
Место взрыва в Анкаре. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
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Сообщение главы МВД Турции. Фото: скриншот

Напомним, 28 сентября в стамбульском районе Шириневлер раздался мощный взрыв. По предварительной информации, он произошел в результате утечки газа. В результате взрыва погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Также мы писали, что 28 сентября в столице Узбекистана Ташкенте раздался громкий взрыв, после чего начался пожар.

Добавим, в Нагорном Карабахе в понедельник, 25 сентября, на складе бензина произошел мощный взрыв. В результате катастрофы есть погибшие, еще более двухсот человек ранены.

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