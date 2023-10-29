Поліцейська поряд з пораненими людьми. Фото: скриншот з відео

У Флориді сталася смертельна стрілянина під час святкування Гелловіна. Відомо, що внаслідок інциденту загинули щонайменше двоє людей.

Про це повідомляє ABC7.

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🇺🇲 | ÚLTIMA HORA: Al menos 18 personas resultan heridas y 2 muertas después de un tiroteo masivo durante una celebración de Halloween en Ybor City, Tampa, Florida. pic.twitter.com/arilfpr8s3 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 29, 2023

Стрілянина у Флориді

Начальник департаменту поліції Тампа Лі Беркоу розповів, що зранку, коли відчинялись бари, між двома групами людей сталася бійка. Після цього розпочалася стрілянина. Поблизу місця події перебували сотні людей.

За інформацією ЗМІ, один з підозрюваних у стрілянині вже здався поліції. Правоохоронці кажуть, що фігурантів було щонайменше двоє.

Нагадаємо, у четвер, 26 жовтня, в одному зі штатів США поліція розшукує військового резервіста, який втік з армії та останні місяці провів у психіатричній лікарні. Його підозрюють у масовій стрілянині, внаслідок якої загинули 18 людей, ще 13 поранені.

Також ми писали, що 16 жовтня у Брюсселі терорист Ісламської Держави (ІДІЛ) вчинив теракт. Під час матчу між збірними Бельгії та Швеції стрілець вбив двох шведських вболівальників.

Додамо, поліція Брюсселя ліквідувала нападника, який вбив двох шведських футбольних уболівальників. Попри це в місті було запроваджено максимальний рівень терористичної загрози.