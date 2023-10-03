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У Бангкоку підліток влаштував смертельну стрілянину

3 жовтня 2023 16:56
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Козюк Тетяна
редактор
У Бангкоку підліток влаштував смертельну стрілянину
Правоохоронці затримали нападника. Фото: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У столиці Таїланду, Бангкоку, підліток влаштував стрілянину в місцевому торговельному центрі. Внаслідок інциденту є загиблі та поранені. 

Про це повідомляє видання Mirror.

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Відомо, що інцидент стався у вівторок, 3 жовтня. У розкішному торговому центрі Siam Paragon Mall невідомий відкрив вогонь по покупцях. 

За даними місцевих ЗМІ, злочинцем виявився 14-річний підліток. Правоохоронці затримали нападника та вилучили зброю, з якої він здійснював постріли. 

Внаслідок стрілянини загинуло троє людей, ще сім поранені.

Нагадаємо, у Роттердамі 32-річний чоловік влаштував стрілянину. Це сталося у лікарні університету імені Еразма Роттердамського та у сусідньому будинку. Є загиблі. Надвечір стало відомо про смерть 14-річної дівчинки. Відтак кількість загиблих зросла до трьох.

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