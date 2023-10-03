У Бангкоку підліток влаштував смертельну стрілянину
У столиці Таїланду, Бангкоку, підліток влаштував стрілянину в місцевому торговельному центрі. Внаслідок інциденту є загиблі та поранені.
Про це повідомляє видання Mirror.
Стрілянина в Бангкоку
Відомо, що інцидент стався у вівторок, 3 жовтня. У розкішному торговому центрі Siam Paragon Mall невідомий відкрив вогонь по покупцях.
За даними місцевих ЗМІ, злочинцем виявився 14-річний підліток. Правоохоронці затримали нападника та вилучили зброю, з якої він здійснював постріли.
Внаслідок стрілянини загинуло троє людей, ще сім поранені.
Нагадаємо, у Роттердамі 32-річний чоловік влаштував стрілянину. Це сталося у лікарні університету імені Еразма Роттердамського та у сусідньому будинку. Є загиблі. Надвечір стало відомо про смерть 14-річної дівчинки. Відтак кількість загиблих зросла до трьох.