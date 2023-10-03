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В Бангкоке подросток устроил смертельную стрельбу

3 октября 2023 16:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Бангкоке подросток устроил смертельную стрельбу
Правоохранители задержали нападающего. Фото: соцсети
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В столице Таиланда, Бангкоке, подросток устроил стрельбу в местном торговом центре. В результате инцидента есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает издание Mirror.

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Известно, что инцидент произошел во вторник, 3 октября. В роскошном торговом центре Siam Paragon Mall неизвестный открыл огонь покупателям.

По данным местных СМИ, преступником оказался 14-летний подросток. Правоохранители задержали нападающего и изъяли оружие, из которого он производил выстрелы.

В результате стрельбы погибли три человека, еще семь ранены.

Напомним, в Роттердаме 32-летний мужчина устроил стрельбу. Это произошло в больнице университета имени Эразма Роттердамского и в соседнем доме. Есть погибшие. К вечеру стало известно о смерти 14-летней девочки. Следовательно, количество погибших возросло до трех.

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