В Бангкоке подросток устроил смертельную стрельбу

Правоохранители задержали нападающего. Фото: соцсети

В столице Таиланда, Бангкоке, подросток устроил стрельбу в местном торговом центре. В результате инцидента есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает издание Mirror.

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Известно, что инцидент произошел во вторник, 3 октября. В роскошном торговом центре Siam Paragon Mall неизвестный открыл огонь покупателям.

По данным местных СМИ, преступником оказался 14-летний подросток. Правоохранители задержали нападающего и изъяли оружие, из которого он производил выстрелы.

В результате стрельбы погибли три человека, еще семь ранены.

Напомним, в Роттердаме 32-летний мужчина устроил стрельбу. Это произошло в больнице университета имени Эразма Роттердамского и в соседнем доме. Есть погибшие. К вечеру стало известно о смерти 14-летней девочки. Следовательно, количество погибших возросло до трех.