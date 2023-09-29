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Стрілянина в Роттердамі: серед загиблих 14-річна дівчинка

29 вересня 2023 00:26
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Стрілянина в Роттердамі: серед загиблих 14-річна дівчинка
Поліція працює на місці стрілянини у Роттердамі. Фото: поліція Роттердама
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Роттердамі 32-річний чоловік влаштував стрілянину. Це сталося у лікарні університету імені Еразма Роттердамського та у сусідньому будинку. Є загиблі. Надвечір стало відомо про смерть 14-річної дівчинки. Відтак кількість загиблих зросла до трьох.

Про це повідомляє поліція Роттердама.

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Стрілянина у Роттердамі

У Роттердамі після стрілянини у лікарні померла 14-річна дівчинка. У поліції повідомили, що дитина отримала "важкі поранення". Відтак, кількість загиблих зросла до трьох.

Повідомлення поліції Роттердама
Повідомлення поліції Роттердама. Фото: скриншот

У поліції також повідомили, що у цій стрілянині  загинула мати дівчинки, 39-річна мешканка Роттердама. Третя жертва стрілка — викладач лікарні при Університеті імені Еразма Роттердамського.

Відомо, що зловмисника поліція затримала. 

У зв’язку з трагедією голова уряду Нідерландів Марк Рютте висловив співчуття.

"Після драматичних подій у Роттердамі сьогодні вдень панує велике занепокоєння. Мої думки з жертвами насильства, їхніми близькими та всіма людьми, які відчували великий страх", — написав Рютте у Twitter.

Пост Марка Рютте
Повідомлення голови уряду Нідерландів Марка Рютте. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Роттердамі, Нідерланди, 32-річний чоловік влаштував стрілянину у двох місцях. Він вбив декілька людей. Правоохоронці вже затримали зловмисника.

Інциденти сталися в аудиторії лікарні Університету імені Еразма Роттердамського та в сусідньому будинку. Внаслідок стрілянини у лікарні сталася пожежа.

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