Стрельба в Роттердаме: среди погибших 14-летняя девочка
В Роттердаме 32-летний мужчина устроил стрельбу. Это произошло в больнице университета имени Эразма Роттердамского и в соседнем доме. Есть погибшие. К вечеру стало известно о смерти 14-летней девочки. Следовательно, количество погибших возросло до трех.
Об этом сообщает полиция Роттердама.
Стрельба в Роттердаме
В Роттердаме после стрельбы в больнице скончалась 14-летняя девочка. В полиции сообщили, что ребенок получил "тяжелые ранения". Теперь количество погибших возросло до трех.
В полиции также сообщили, что в этой стрельбе погибла мать девочки, 39-летняя жительница Роттердама. Третья жертва стрелка — преподаватель больницы при Университете имени Эразма Роттердамского.
Известно, что злоумышленника полиция задержала.
В связи с трагедией глава правительства Нидерландов Марк Рютте выразил соболезнования.
"После драматических событий в Роттердаме сегодня днем царит большая обеспокоенность. Мои мысли с жертвами насилия, их близкими и всеми людьми, которые испытывали большой страх", — написал Рютте в Twitter.
Напомним, в Роттердаме, Нидерланды, 32-летний мужчина устроил стрельбу в двух местах. Он убил несколько человек. Правоохранители уже задержали злоумышленника.
Инциденты произошли в аудитории больницы Университета имени Эразма Роттердамского и в соседнем доме. В результате стрельбы в больнице произошел пожар.