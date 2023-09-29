Стрельба в Роттердаме: среди погибших 14-летняя девочка

Полиция работает на месте стрельбы в Роттердаме. Фото: полиция Роттердама

В Роттердаме 32-летний мужчина устроил стрельбу. Это произошло в больнице университета имени Эразма Роттердамского и в соседнем доме. Есть погибшие. К вечеру стало известно о смерти 14-летней девочки. Следовательно, количество погибших возросло до трех.

Об этом сообщает полиция Роттердама.

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В Роттердаме после стрельбы в больнице скончалась 14-летняя девочка. В полиции сообщили, что ребенок получил "тяжелые ранения". Теперь количество погибших возросло до трех.

Сообщения полиции Роттердама. Фото: скриншот

В полиции также сообщили, что в этой стрельбе погибла мать девочки, 39-летняя жительница Роттердама. Третья жертва стрелка — преподаватель больницы при Университете имени Эразма Роттердамского.

Известно, что злоумышленника полиция задержала.

В связи с трагедией глава правительства Нидерландов Марк Рютте выразил соболезнования.

"После драматических событий в Роттердаме сегодня днем царит большая обеспокоенность. Мои мысли с жертвами насилия, их близкими и всеми людьми, которые испытывали большой страх", — написал Рютте в Twitter.

Сообщение главы правительства Нидерландов Марка Рютте. Фото: скриншот

Напомним, в Роттердаме, Нидерланды, 32-летний мужчина устроил стрельбу в двух местах. Он убил несколько человек. Правоохранители уже задержали злоумышленника.

Инциденты произошли в аудитории больницы Университета имени Эразма Роттердамского и в соседнем доме. В результате стрельбы в больнице произошел пожар.