Полицейская рядом с ранеными людьми. Фото: скриншот из видео

Во Флориде произошла смертельная стрельба во время празднования Хэллоуина. Известно, что в результате инцидента погибли по меньшей мере два человека.

Об этом сообщает ABC7.

Читайте также:

🇺🇲 | ÚLTIMA HORA: Al menos 18 personas resultan heridas y 2 muertas después de un tiroteo masivo durante una celebración de Halloween en Ybor City, Tampa, Florida. pic.twitter.com/arilfpr8s3 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 29, 2023

Стрельба во Флориде

Начальник департамента полиции Тампа Ли Беркоу рассказал, что утром, когда открывались бары, между двумя группами людей произошла потасовка. После этого началась стрельба. Вблизи места происшествия находились сотни людей.

По информации СМИ, один из подозреваемых в стрельбе уже сдался полиции. Правоохранители говорят, что фигурантов было по меньшей мере двое.

Напомним, в четверг, 26 октября, в одном из штатов США полиция разыскивает сбежавшего из армии военного резервиста, который последние месяцы провел в психиатрической больнице. Его подозревают в массовой стрельбе, в результате которой погибли 18 человек, еще 13 ранены.

Также мы писали, что 16 октября в Брюсселе террорист Исламского Государства (ИГИЛ) совершил теракт. Во время матча между сборными Бельгии и Швеции стрелок убил двух шведских болельщиков.

Добавим, полиция Брюсселя ликвидировала нападающего, убившего двух шведских футбольных болельщиков. Несмотря на это, в городе был введен максимальный уровень террористической угрозы.