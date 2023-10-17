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Стрілянина в Брюсселі: поліція знешкодила нападника

17 жовтня 2023 10:16
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Стрілянина в Брюсселі: поліція знешкодила нападника
Поліція Брюсселю охороняє стадіон. Фото: REUTERS/Johanna Geron
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Поліція Брюсселя ліквідувала нападника, який вбив двох шведських футбольних уболівальників. Попри це в місті досі запроваджено максимальний рівень терористичної загрози.

Про це повідомляє The Guardin

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Знешкодження нападника у Брюсселі 

Після активних пошуків нападника, який вбив двох футбольних уболівальників у Брюсселі, поліція розшукала обвинуваченого в одному із кафе міста та нейтралізувала його пострілом у груди. Підозрюваний вижив, але серйозно поранений. Його намагаються реанімувати у лікарні. Зброя, з якої він стріляв по людях, знайдена в сусідньому парку.

Однак попри це в країні досі запроваджений максимальний рівень терористичної загрози. 

Як відомо, злочинець — 45-річний Абдесалем Лассуед. Він перебував у країні нелегально. Мігрант приїхав із Тунісу. Він підозрювався у торгівлі людьми.

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Підозрюваний вбивця. Фото: t.me/shot_shot

Що передувало

У понеділок, 16 жовтня, у Брюсселі терорист Ісламської Держави (ІДІЛ) вчинив теракт. Під час матчу між збірними Бельгії та Швеції стрілець вбив двох шведських вболівальників. Після вбивства він одразу втік з місця події на скутері та переховувався від поліції. 

На тлі такої трагедії гравці збірної Швеції відмовилися продовжувати футбольний матч проти збірної Бельгії вчора. Також через небезпеку вболівальники понад дві години просиділи на стадіоні, доки не з'явився напис на табло, що вони можуть вирушати додому.

Нагадаємо, 8 жовтня у Єгипті поліцейський вистрілив по туристах з Ізраїлю, які перебували в автобусі в місті Александрія. Внаслідок цього загинуло троє людей.

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