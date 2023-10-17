Стрельба в Брюсселе: полиция обезвредила нападающего
Полиция Брюсселя ликвидировала нападающего, убившего двух шведских футбольных болельщиков. Несмотря на это, в городе до сих пор введен максимальный уровень террористической угрозы.
Об этом сообщает The Guardin.
Обезвреживание нападающего в Брюсселе
После активных поисков нападающего, убившего двух футбольных болельщиков в Брюсселе, полиция разыскала обвиняемого в одном из кафе города и нейтрализовала его выстрелом в грудь. Подозреваемый выжил, но серьезно ранен. Его пытаются реанимировать в больнице. Оружие, из которого он стрелял по людям, найдено в соседнем парке.
Однако, несмотря на это, в стране до сих пор введен максимальный уровень террористической угрозы.
Как известно, преступник — 45-летний Абдесалем Лассуэд. Он находился в стране нелегально. Мигрант приехал из Туниса. Он подозревался в торговле людьми.
Что предшествовало
В понедельник, 16 октября, в Брюсселе террорист Исламского Государства (ИГИЛ) совершил теракт. Во время матча между сборными Бельгии и Швеции стрелок убил двух шведских болельщиков. После убийства он сразу скрылся с места происшествия на скутере.
На фоне столь трагедии игроки сборной Швеции отказались продолжать футбольный матч против сборной Бельгии вчера. Также из-за опасности болельщики более двух часов просидели на стадионе, пока не появилась надпись на табло, что они могут отправляться домой.
Напомним, 8 октября в Египте полицейский выстрелил по находившимся в автобусе в городе Александрия туристам из Израиля. В результате погибли три человека.
Читайте Новини.LIVE!