У Єгипті поліцейський обстріляв автобус з ізраїльськими туристами: є загиблі

Місце стрілянини у Єгипті. Фото: скриншот з відео

У Єгипті поліцейський вистрілив по туристах з Ізраїлю, які перебували в автобусі в місті Александрія. Внаслідок цього загинуло троє людей.

Про це повідомляє Associated Press.

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Хто загинув

За інформацією видання, чоловік вбив двох ізраїльтян і одного єгиптянина. Наразі його затримано.

На відео, яке поширюється соцмережами можна побачити машини швидкої допомоги, які, швидше за все, шпиталізували поранених до лікарень.

Що ще відомо про обстріл

Як відомо, силам безпеки вдалося швидко оточити місце, де сталася стрілянина.

"Телеканал Extra News, який має тісні зв'язки з єгипетськими службами безпеки, процитував невстановленого представника служби безпеки, який повідомив, що ще одна людина була поранена під час нападу, який стався біля стовпа Помпея в Александрії", — зазначили у повідомленні.

Проте деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що загинуло шість людей, а декілька отримали поранення. Таку інформацію поки не підтвердили.

Нагадаємо, можлива загибель українки через ракетні удари по Ізраїлю перебуває на стадії перевірки. Інформація про інших постраждалих не надходила.