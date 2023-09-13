У Єгипті акула напала на туристку та відкусила їй руку

Акула у воді. Фото: fakty.com.ua

У Єгипті на курортному пляжі Дахаб акула напала на туристку та відкусила їй руку. Попри те, що дівчину, яка вціліла, доставили до лікарні непритомною, вона залишилася живою.

Про це пише El Manshar.

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Напад акули на туристку

Повідомляється, що місце трагедії розташовується за 100 км від Шарм-Ель-Шейху, і зараз пляж закритий. Акула відкусила руку дівчині, яка купалася зі своїм хлопцем біля узбережжя готелю. Мешканці спробували впіймати хижака, проте поки що без результатів.

Ще один випадок нападу акули

Акула напала та вбила росіянина у Хургаді. Російське консульство підтвердило цю інформацію. Відпочиваючі розмістили відеозапис інциденту у соціальних мережах. Напад стався біля пляжу готелю Dream Beach.

Нагадаємо, що в Тихому океані акули напали на катамаран навколосвітньої експедиції "Російського географічного товариства". Морські мешканці втопили судно.