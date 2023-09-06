В Тихом океане акулы потопили катамаран русских путешественников
В Тихом океане акулы напали на катамаран кругосветной экспедиции "российского географического общества". Морские жители утопили судно.
Об этом пишет Еспресо.
Что известно о нападении акул
На экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в Тихом океане напали бразильские акулы. Эти хищники известны своими очень острыми жуткими "улыбками", небольшими размерами, по сравнению с другими акулами, и способностью светиться в темноте.
Акулы впервые атаковали российское судно 4 сентября. Тогда хищники повредили задний левый баллон катамарана, из-за чего он погрузился под воду. На следующий день акулы напали снова и прокусили правый баллон. Катамаран начал тонуть.
Сигнал SOS уловила спасательная служба Австралии. На помощь отправили сухогруз Dugong Ace, направлявшийся в Шанхай. Российский экипаж успели спасти.
Экспедиция россиян началась в 2021 году. За это время они посетили 15 стран.
Напомним, россияне "страдают" без отдыха в оккупированном Крыму.
Также кафиры назвали "подвигом" уничтожение Мариуполя.