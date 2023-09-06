В Тихом океане акулы потопили катамаран русских путешественников

Акула в воде. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Тихом океане акулы напали на катамаран кругосветной экспедиции "российского географического общества". Морские жители утопили судно.

Об этом пишет Еспресо.

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Что известно о нападении акул

На экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в Тихом океане напали бразильские акулы. Эти хищники известны своими очень острыми жуткими "улыбками", небольшими размерами, по сравнению с другими акулами, и способностью светиться в темноте.

Бразильская акула, известная как cookiecutter. Фото: google.com

Акулы впервые атаковали российское судно 4 сентября. Тогда хищники повредили задний левый баллон катамарана, из-за чего он погрузился под воду. На следующий день акулы напали снова и прокусили правый баллон. Катамаран начал тонуть.

Сигнал SOS уловила спасательная служба Австралии. На помощь отправили сухогруз Dugong Ace, направлявшийся в Шанхай. Российский экипаж успели спасти.

Российские путешественники на борту катамарана. Фото: росСМИ

Экспедиция россиян началась в 2021 году. За это время они посетили 15 стран.

Напомним, россияне "страдают" без отдыха в оккупированном Крыму.

Также кафиры назвали "подвигом" уничтожение Мариуполя.