В Тихому океані акули потопили катамаран російських мандрівників

Акула у воді. Ілюстративне фото: pixabay.com

В Тихому океані акули напали на катамаран навколосвітньої експедиції "російського географічного товариства". Морські жителі потопили судно.

Про це пише Еспресо.

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На екіпаж навколосвітньої експедиції Russian Ocean Way у Тихому океані напали бразильські акули. Ці хижаки відомі своїми дуже гострими моторошними "посмішками", невеликими розмірами, в порівнянні з іншими акулами, та здатністю світитись у темряві.

Бразильська акула, відома як "cookiecutter". Фото: google.com

Акули вперше атакували російське судно 4 вересня. Тоді хижаки пошкодили задній лівий балон катамарана, через що він занурився під воду. Авже на наступний день акули напали знову і прокусили правий балон. Катамаран почав тонути.

Сигнал SOS вловила рятувальна служба Австралії. На допомогу відправили суховантажне судно Dugong Ace, що прямувало до Шанхаю. Російський екіпаж встигли врятувати.

Російські мандрівники на борту катамарана. Фото: росЗМІ

Експедиція росіян розпочалася у 2021 році. За цей час вони відвідали 15 країн.

Нагадаємо, росіяни "страждають" без відпочинку в окупованому Криму.

Також окупанти назвали "подвигом" знищення Маріуполя.