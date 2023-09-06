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В Тихому океані акули потопили катамаран російських мандрівників

6 вересня 2023 17:16
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Валерія Пержун
редактор
В Тихому океані акули потопили катамаран російських мандрівників
Акула у воді. Ілюстративне фото: pixabay.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

В Тихому океані акули напали на катамаран навколосвітньої експедиції "російського географічного товариства". Морські жителі потопили судно. 

Про це пише Еспресо

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Що відомо про напад акул

На екіпаж навколосвітньої експедиції Russian Ocean Way у Тихому океані напали бразильські  акули. Ці хижаки відомі своїми дуже гострими моторошними "посмішками", невеликими розмірами, в порівнянні з іншими акулами, та здатністю світитись у темряві. 

Вид акул, який напав на росіян
Бразильська акула, відома як "cookiecutter". Фото: google.com

Акули вперше атакували російське судно 4 вересня. Тоді хижаки пошкодили задній лівий балон катамарана, через що він занурився під воду. Авже на наступний день акули напали знову і прокусили правий балон. Катамаран почав тонути.

Сигнал SOS вловила рятувальна служба Австралії. На допомогу відправили суховантажне судно Dugong Ace, що прямувало до Шанхаю. Російський екіпаж встигли врятувати. 

Порятунок росіян у Тихому океані
Російські мандрівники на борту катамарана. Фото: росЗМІ

Експедиція росіян розпочалася у 2021 році. За цей час вони відвідали 15 країн.

Нагадаємо, росіяни "страждають" без відпочинку в окупованому Криму.

Також  окупанти назвали "подвигом" знищення Маріуполя.

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