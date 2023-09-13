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В Египте акула напала на туристку и откусила ей руку

13 сентября 2023 22:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Египте акула напала на туристку и откусила ей руку
Акула в воде. Фото: fakty.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Египте на курортном пляже Дахаб акула напала на туристку и откусила ей руку. Несмотря на то, что уцелевшую девушку доставили в больницу без сознания, она осталась жива.

Об этом пишет  El Manshar.

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Сообщается, что место трагедии находится в 100 км от Шарм-Эль-Шейха, и в настоящий момент пляж закрыт. Акула откусила руку девушке, которая купалась со своим парнем возле побережья отеля. Жители попытались поймать хищника, однако пока без результатов.

Еще один случай нападения акулы

Акула напала и убила россиянина в Хургаде. Российское консульство подтвердило данную информацию. Отдыхающие разместили видеозапись инцидента в социальных сетях. Нападение произошло у пляжа отеля Dream Beach.

Напомним, что в Тихом океане акулы напали на катамаран кругосветной экспедиции "Российского географического общества". Морские жители утопили судно.

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