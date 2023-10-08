В Египте полицейский обстрелял автобус с израильскими туристами: есть погибшие

Место стрельбы в Египте. Фото: скриншот с видео

В Египте полицейский выстрелил по находившимся в автобусе в городе Александрия туристам из Израиля. В результате погибли три человека.

Об этом сообщает Associated Press.

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Кто погиб

По информации издания, мужчина убил двух израильтян и одного египтянина. Сейчас он задержан.

На видео, которое распространяется соцсетями, можно увидеть машины скорой помощи, которые, скорее всего, госпитализировали раненых в больницы.

Что еще известно об обстреле

Как известно, силам безопасности удалось быстро оцепить место, где произошла стрельба.

"Телеканал Extra News, имеющий тесные связи с египетскими службами безопасности, процитировал неустановленного представителя службы безопасности, который сообщил, что еще один человек был ранен во время нападения, произошедшего у столба Помпея в Александрии", — отметили в сообщении.

Однако некоторые местные СМИ сообщают, что погибли шесть человек, а несколько получили ранения. Такую информацию пока не подтвердили.

Напомним, возможная гибель украинки из-за ракетных ударов по Израилю находится на стадии проверки. Информация о других пострадавших не поступала.