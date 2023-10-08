В Египте полицейский обстрелял автобус с израильскими туристами: есть погибшие
В Египте полицейский выстрелил по находившимся в автобусе в городе Александрия туристам из Израиля. В результате погибли три человека.
Об этом сообщает Associated Press.
Кто погиб
По информации издания, мужчина убил двух израильтян и одного египтянина. Сейчас он задержан.
На видео, которое распространяется соцсетями, можно увидеть машины скорой помощи, которые, скорее всего, госпитализировали раненых в больницы.
Что еще известно об обстреле
Как известно, силам безопасности удалось быстро оцепить место, где произошла стрельба.
"Телеканал Extra News, имеющий тесные связи с египетскими службами безопасности, процитировал неустановленного представителя службы безопасности, который сообщил, что еще один человек был ранен во время нападения, произошедшего у столба Помпея в Александрии", — отметили в сообщении.
Однако некоторые местные СМИ сообщают, что погибли шесть человек, а несколько получили ранения. Такую информацию пока не подтвердили.
Напомним, возможная гибель украинки из-за ракетных ударов по Израилю находится на стадии проверки. Информация о других пострадавших не поступала.