В США военный устроил массовую стрельбу — известно о 18 погибших
В четверг, 26 октября, в одномиз штатов США полиция разыскивает сбежавшего из армии военного резервиста, который последние месяцы провел в психиатрической больнице. Его подозревают в массовой стрельбе, в результате которой погибли 18 человек, еще 13 ранены.
Об этом сообщает издание Reuters.
Стрельба в США
Сообщается, что трагедия произошла в южном штате Мэн.
В совершении стрельбы подозревают Роберта Карда, военного резервиста, сбежавшего из армии США и последние месяцы проведшего в психбольнице. Фигурант, как известно, ночью устроил массовую стрельбу, совершив нападение на боулинг и бар в городе Льюистон. После стрельбы нападающий скрылся с места происшествия.
В результате инцидента погибли 18 человек, еще 13 ранены.
Полиция разыскивает преступника
Сейчас полиция разыскивает преступника.
На улицах города правоохранители развесили фотографии вооруженного преступника, а людей призвали оставаться дома.
Напомним, что полиция Брюсселя ликвидировала преступника, убившего двух шведских футбольных болельщиков. Несмотря на это, в городе по состоянию на 17 октября введен максимальный уровень террористической угрозы.
Читайте Новини.LIVE!