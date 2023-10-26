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В США военный устроил массовую стрельбу — известно о 18 погибших

26 октября 2023 23:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В США военный устроил массовую стрельбу — известно о 18 погибших
Мужчина, подозреваемый в стрельбе. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг, 26 октября, в одномиз штатов США полиция разыскивает сбежавшего из армии военного резервиста, который последние месяцы провел в психиатрической больнице. Его подозревают в массовой стрельбе, в результате которой погибли 18 человек, еще 13 ранены.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Сообщается, что трагедия произошла в южном штате Мэн.

В совершении стрельбы подозревают Роберта Карда, военного резервиста, сбежавшего из армии США и последние месяцы проведшего в психбольнице. Фигурант, как известно, ночью устроил массовую стрельбу, совершив нападение на боулинг и бар в городе Льюистон. После стрельбы нападающий скрылся с места происшествия.

В результате инцидента погибли 18 человек, еще 13 ранены.

Полиция разыскивает преступника

Сейчас полиция разыскивает преступника.

На улицах города правоохранители развесили фотографии вооруженного преступника, а людей призвали оставаться дома.

Напомним, что полиция Брюсселя ликвидировала преступника, убившего двух шведских футбольных болельщиков. Несмотря на это, в городе по состоянию на 17 октября введен максимальный уровень террористической угрозы.

 

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