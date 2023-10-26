У США військовий вчинив масову стрілянину — відомо про 18 загиблих
У четвер, 26 жовтня, в одному зі штатів США поліція розшукує військового резервіста, який втік з армії та останні місяці провів у психіатричній лікарні. Його підозрюють у масовій стрілянині, внаслідок якої загинули 18 людей, ще 13 поранені.
Про це повідомляє видання Reuters.
Стрілянина у США
Повідомляється, що трагедія сталася у південному штаті Мен.
У вчиненні стрілянини підозрюють Роберта Карда, військового резервіста, який втік з армії США та останні місяці провів у психіатричній лікарні. Фігурант, як відомо, вночі вчинив масову стрілянину, скоївши напад на боулінг і бар у місті Льюїстон. Після стрілянини нападник втік з місця події.
Внаслідок інциденту загинули 18 людей, ще 13 поранені.
Поліція розшукує нападника
Наразі поліція розшукує нападника.
На вулицях міста правоохоронці розвісили фотографії озброєного злочинця, а людей закликали залишатися вдома.
Нагадаємо, що поліція Брюсселя ліквідувала нападника, який вбив двох шведських футбольних уболівальників. Попри це, в місті станом на 17 жовтня запроваджено максимальний рівень терористичної загрози.
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