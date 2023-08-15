У Борисполі згорів будинок від сонячних променів. Фото: соцмережі

На Київщині в Борисполі сталося незвичайне займання житлового будинку. Причиною пожежі стали сонячні промені, які проникли до будинку через вікно.

Про це повідомляють Telegram-канали.

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Деталі інциденту

Зазначається, що в одній із кімнат будинку стояла скляна банка, через неї пройшло сонячне проміння, що і викликало загоряння дивану.

Після цього вогонь розповсюдився на стіни та дав деревʼяного будинку. У результаті внаслідок пожежі будинок згорів повністю.

У Борисполі згорів будинок від сонячних променів. Фото: соцмережі

У Борисполі згорів будинок від сонячних променів. Фото: соцмережі

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Бучанському районі Київської області, в селі Мирча, чоловік підпалив дві автівки через сварку. Правоохоронці вже затримали правопорушника.

Додамо, у французькому атлантичному порту Ла-Рошельспалахнула величезна пожежа в зернових елеваторах. Через це на одному з найбільших експортних терміналів Франції призупинили судноплавство.

Також через стихійні лісові пожежі на острові Мауї, який розташований на Гаваях, уже відомо про 53 загиблих. Місцеві жителі також повідомляють про зникнення своїх рідних на острові.