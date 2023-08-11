На Гаваях сталися стихійні лісові пожежі: кількість жертв збільшилася

Лісова пожежа в передмісті міста Лахайна, острів Мауї, Гаваї (8 серпня 2023 року). Фото: Reuters

Через стихійні лісові пожежі на острові Мауї, який знаходиться на Гаваях, вже відомо про 53 загиблих. Місцеві жителі також повідомляють про зникнення своїх рідних на острові.

Про це пише ABC News.

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Що відомо про пожежу

Зазначається, що на острові оголосили надзвичайний стан. Всі поїздки, крім рятувальних, до місця відпочинку заборонені.

Також відомо, що через пожежу було повністю знищено місто Лахайна.

"Серце міста Лахайна, громади Мауї, яка найбільше постраждала від лісових пожеж, повністю знищено. Усе зникло", — зазначив мер округу Річард Біссен.

Лісова пожежа знищує дерева на вулицях міста Лахайна, Гаваї, США, 9 серпня 2023 року. Фото: Reuters

Залишки будівель тліють після того, як лісові пожежі знищили центр міста Лахайна. Фото: Reuters

Супутниковий знімок згорілих через лісову пожежу будинків у місті Лахайна. Фото: Reuters

За словами рятувальників, вони намагаються надати допомогу якомога більшій кількості людей. Наразі неможливо визначити скільки всього людей зникло безвісти.

Люди шукають своїх рідних

Як пише CNN, Бет МакКлеод, яка живе у штаті Массачусетс, каже, що не має жодної інформації про свою свекруху, квартиру якої знищили лісові пожежі на Мауї.

Свекруха цієї жінки. Фото надано CNN від Бет МакКлеод/WFXT

"У неї проблеми зі здоров'ям, і вона погано пересувається. Їй потрібна допомога. Я просто сподіваюся, що хтось зміг дістатися до неї та допомогти їй евакуюватися. Вони (рятувальники. — Ред.) шукають, але ми ще нічого не чули. І з того, що я бачив, схоже, що їхній житловий комплекс повністю зник", — наголосив чоловік Бет МакКлеод.

Своєю чергою 66-річний Тімм "TK" Вільямс-старший надіслав своїй сім'ї світлину лісової пожежі у Мауї. Він виїхав із цього району ще в середу. Проте наразі невідомо, що з ним, адже він не виходить на зв'язок.

Останнє фото чоловіка. Фото: Бріттані Теллі/Тімм "TK" Вільямс-старший

"Він намагався дістатися до притулку, але всі дороги були заблоковані", — зауважила онука Бріттані Теллі.

За її словами, Вільямс — ветеран-інвалід, який користується як інвалідним візком, так і милицями для передпліч.

Тімм "TK" Вільямс-старший. Фото: Бріттані Теллі

"Він не зміг би бігти або швидко рухатися, якщо б це знадобилося", — пояснила вона.

Що каже влада

Водночас, як каже губернатор Гаваїв Джош Грін, таких пожеж, як в цьому році, ще не було.

"Ми ніколи раніше не стикалися з лісовою пожежею, яка вражала б місто, як це", — зауважив Грін на прес-конференції в четвер увечері та згадав, що штат вже страждав від лісових пожеж, проте в більшості на відкритих просторах.

Він додав, що під час відбудови потрібно серйозніше поставитися до пожежної безпеки, адже державі не вистачає необхідного обладнання та персоналу.

Нагадаємо, раніше у Скандинавських країнах почався сильний шторм "Ганс", через який відстежуються сильний вітер, дощі та зсуви. Негода завдала серйозних руйнувань. Також відомо, що внаслідок цього є постраждалі.