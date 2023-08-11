На Гавайях произошли стихийные лесные пожары: количество жертв увеличилось
Из-за стихийных лесных пожаров на острове Мауи, который находится на Гавайях, уже известно о 53 погибших. Местные жители также сообщают об исчезновении родных на острове.
Об этом пишет ABC News.
Что известно о пожаре
Отмечается, что на острове объявили чрезвычайное положение. Все поездки кроме спасательных к месту отдыха запрещены.
Также известно, что из-за пожара был полностью уничтожен город Лахайна.
"Сердце города Лахайна, общины Мауи, наиболее пострадавшей от лесных пожаров, полностью уничтожено. Все исчезло", — отметил мэр округа Ричард Биссен.
По словам спасателей, они пытаются оказать помощь как можно большему числу людей. Пока невозможно определить сколько всего людей пропало без вести.
Люди ищут своих родных
Как пишет CNN, живущая в штате Массачусетс Бет МакКлеод говорит, что не располагает никакой информацией о своей свекрови, квартиру которой уничтожили лесные пожары на Мауе.
"У нее проблемы со здоровьем, и она плохо передвигается. Ей нужна помощь. Я просто надеюсь, что кто-то смог добраться до нее и помочь ей эвакуироваться. Они (спасатели. — Ред.) ищут, но мы еще ничего не слышали". И по тому, что я видел, похоже, что их жилой комплекс полностью исчез", — подчеркнул муж Бет МакКлеод.
В свою очередь 66-летний Тимм "TK" Уильямс-старший прислал своей семье фотографию лесного пожара в Мауе. Он уехал из этого района еще в среду. Однако неизвестно, что с ним, ведь он не выходит на связь.
"Он пытался добраться до убежища, но все дороги были заблокированы", — отметила внучка Бриттани Телли.
По ее словам, Уильямс — ветеран-инвалид, который пользуется как инвалидной коляской, так и костылями для предплечий.
"Он не смог бы бежать или быстро двигаться, если бы это понадобилось", — объяснила она.
Что говорят власти
В то же время, как говорит губернатор Гавайев Джош Грин, таких пожаров, как в этом году, еще не было.
"Мы никогда раньше не сталкивались с лесным пожаром, который поражал бы город, как этот", — отметил Грин на пресс-конференции в четверг вечером и вспомнил, что штат уже страдал от лесных пожаров, однако в большинстве на открытых просторах.
Он добавил, что во время восстановления нужно более серьезно отнестись к пожарной безопасности, ведь государству не хватает необходимого оборудования и персонала.
Напомним, ранее в Скандинавских странах начался сильный шторм "Ганс", из-за которого отслеживаются сильный ветер, дожди и оползни. Непогода нанесла серьезные разрушения. Также известно, что в результате есть пострадавшие.