На Гавайях произошли стихийные лесные пожары: количество жертв увеличилось

Лесной пожар в пригороде города Лахайна, остров Мауи, Гавайи (8 августа 2023). Фото: Reuters

Из-за стихийных лесных пожаров на острове Мауи, который находится на Гавайях, уже известно о 53 погибших. Местные жители также сообщают об исчезновении родных на острове.

Об этом пишет ABC News.

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Что известно о пожаре

Отмечается, что на острове объявили чрезвычайное положение. Все поездки кроме спасательных к месту отдыха запрещены.

Также известно, что из-за пожара был полностью уничтожен город Лахайна.

"Сердце города Лахайна, общины Мауи, наиболее пострадавшей от лесных пожаров, полностью уничтожено. Все исчезло", — отметил мэр округа Ричард Биссен.

Лесной пожар уничтожает деревья на улицах города Лахайна, Гавайи, США, 9 августа 2023 года. Фото: Reuters

Остатки построек тлеют после того, как лесные пожары уничтожили центр города Лахайна. Фото: Reuters

Спутниковый снимок сгоревших из-за лесного пожара домов в городе Лахайна. Фото: Reuters

По словам спасателей, они пытаются оказать помощь как можно большему числу людей. Пока невозможно определить сколько всего людей пропало без вести.

Люди ищут своих родных

Как пишет CNN, живущая в штате Массачусетс Бет МакКлеод говорит, что не располагает никакой информацией о своей свекрови, квартиру которой уничтожили лесные пожары на Мауе.

Свекровь этой женщины. Фото предоставлено CNN от Бэт МакКлеод/WFXT

"У нее проблемы со здоровьем, и она плохо передвигается. Ей нужна помощь. Я просто надеюсь, что кто-то смог добраться до нее и помочь ей эвакуироваться. Они (спасатели. — Ред.) ищут, но мы еще ничего не слышали". И по тому, что я видел, похоже, что их жилой комплекс полностью исчез", — подчеркнул муж Бет МакКлеод.

В свою очередь 66-летний Тимм "TK" Уильямс-старший прислал своей семье фотографию лесного пожара в Мауе. Он уехал из этого района еще в среду. Однако неизвестно, что с ним, ведь он не выходит на связь.

Последнее фото мужчины. Фото: Бриттани Телли/Тимм "TK" Уильямс-старший

"Он пытался добраться до убежища, но все дороги были заблокированы", — отметила внучка Бриттани Телли.

По ее словам, Уильямс — ветеран-инвалид, который пользуется как инвалидной коляской, так и костылями для предплечий.

Тимм "TK" Уильямс-старший. Фото: Бриттани Телли

"Он не смог бы бежать или быстро двигаться, если бы это понадобилось", — объяснила она.

Что говорят власти

В то же время, как говорит губернатор Гавайев Джош Грин, таких пожаров, как в этом году, еще не было.

"Мы никогда раньше не сталкивались с лесным пожаром, который поражал бы город, как этот", — отметил Грин на пресс-конференции в четверг вечером и вспомнил, что штат уже страдал от лесных пожаров, однако в большинстве на открытых просторах.

Он добавил, что во время восстановления нужно более серьезно отнестись к пожарной безопасности, ведь государству не хватает необходимого оборудования и персонала.

Напомним, ранее в Скандинавских странах начался сильный шторм "Ганс", из-за которого отслеживаются сильный ветер, дожди и оползни. Непогода нанесла серьезные разрушения. Также известно, что в результате есть пострадавшие.