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Масштабна пожежа у французькому порту: горіли зернові елеватори

10 серпня 2023 14:17
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Валерія Пержун
редактор
Масштабна пожежа у французькому порту: горіли зернові елеватори
Пожежа у порту Ла-Рошель. Фото: Francebleu
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У четвер, 10 серпня, у французькому атлантичному порту Ла-Рошель спалахнула величезна пожежа в зернових елеваторах. Через це на одному з найбільших експортних терміналів Франції призупинили судноплавство.

Про це пише Reuters.

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Що відомо про пожежу у порту Ла-Рошель

Як відомо Франція є найбільшим виробником зерна в Європейському Союзі, а зерновий термінал у Ла-Рошелі, відомий як La Pallice, є важливим експортним пунктом, оскільки він обслуговує великі судна Panamax.

Порт завантажив велику кількість ячменю для Китаю цього літа, оскільки настав урожай, хоча поточний графік завантаження був невеликим, згідно з портовими даними.

Однак діяльність із завантаження зерна була призупинена через пожежу. Так, 10 серпня близько 8:00 ранку у порту Ла-Рошель на конвеєрі спалахнув вогонь. Пожежа швидко поширилася на чотири елеватори для зерна, якими керує компанія SICA Atlantique.

"Співробітників цієї та інших компаній, які були у терміналі евакуювали, ніхто не постраждав", — повідомили рятувальники.

На місце прибули 70 пожежників. За словами представника SICA Atlantique, вогонь взяли під контроль, і він не встиг охопити відсіки з зерном.

Нагадаємо, у Франції російські ухилянти та дезертири можуть претендувати на статус біженців.

Також Франція виступила категорично проти відокремлення від Китаю.

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