Масштабный пожар во французском порту: горели зерновые элеваторы

Пожар в порту Ла-Рошель. Фото: Francebleu

В четверг, 10 августа, во французском атлантическом порту Ла-Рошель разгорелся огромный пожар в зерновых элеваторах. Поэтому на одном из крупнейших экспортных терминалов Франции приостановили судоходство.

Об этом пишет Reuters.

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Как известно, Франция является крупнейшим производителем зерна в Европейском Союзе, а зерновой терминал в Ла-Рошеле, известный как La Pallice, является важным экспортным пунктом, поскольку он обслуживает крупные суда Panamax.

Порт загрузил большое количество ячменя для Китая этим летом, поскольку наступил урожай, хотя текущий график загрузки был небольшим, согласно портовым данным.

Однако деятельность по погрузке зерна была приостановлена из-за пожара. Так, 10 августа около 8:00 утра в порту Ла-Рошель на конвейере загорелся огонь. Пожар быстро распространился на четыре силоса для зерна, которыми управляет SICA Atlantique.

"Сотрудников этой и других компаний, которые были в терминале эвакуированы, никто не пострадал", — сообщили спасатели.

На место прибыло 70 пожарных. По словам представителя SICA Atlantique, огонь был взят под контроль, и он не успел охватить отсеки с зерном.

Напомним, во Франции российские уклоняющие и дезертиры могут претендовать на статус беженцев.

Также Франция выступила против отделения от Китая.