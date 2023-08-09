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Скандинавські країни накрив потужний шторм: є постраждалі

9 серпня 2023 07:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Скандинавські країни накрив потужний шторм: є постраждалі
Рятувальник біля пошкоджених будинків у Норвегії. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Скандинавських країнах почався сильний шторм "Ганс", через який відстежуються сильний вітер, дощі та зсуви. Негода завдала серйозних руйнувань. Також відомо, що внаслідок цього є постраждалі.

Про це пише Reuters.

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Наслідки шторму

У Норвегії екстрені служби евакуювали сотні місцевих жителів, адже на півночі не стихає потужний шторм. 

"Сильний вітер, сильний дощ і зсуви обрушилися на частини Північного регіону, обірвавши лінії електропередач, затопивши села та призупинивши громадський транспорт у найбільш постраждалих районах", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджені житлові будинки після шторму "Ганс" у Вальдресі поблизу Осло, Норвегія. Фото: REUTERS

Які країни постраждали

Спершу шторм "Ганс" накрив Швецію, після чого стався у Норвегії. Також відомо про постраждалі регіони Данії та Фінляндії.

"На півдні Норвегії повені та зсуви заблокували дороги та припинили рух основних поїздів. У місті Вальдрес зсув зніс будинок, але ніхто не постраждав, а в Хемседалі невеликий будинок сплив річкою", — додали у повідомленні.

Пошкоджені житлові будинки після шторму "Ганс" у Вальдресі поблизу Осло, Норвегія. Фото: REUTERS

Нагадаємо, 25 липня на одному з найбільших грецьких островів Евбея в Егейському морі розбився літак. Катастрофа сталася під час гасіння лісових пожеж.

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