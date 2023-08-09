Скандинавські країни накрив потужний шторм: є постраждалі
У Скандинавських країнах почався сильний шторм "Ганс", через який відстежуються сильний вітер, дощі та зсуви. Негода завдала серйозних руйнувань. Також відомо, що внаслідок цього є постраждалі.
Про це пише Reuters.
Наслідки шторму
У Норвегії екстрені служби евакуювали сотні місцевих жителів, адже на півночі не стихає потужний шторм.
"Сильний вітер, сильний дощ і зсуви обрушилися на частини Північного регіону, обірвавши лінії електропередач, затопивши села та призупинивши громадський транспорт у найбільш постраждалих районах", — йдеться у повідомленні.
Які країни постраждали
Спершу шторм "Ганс" накрив Швецію, після чого стався у Норвегії. Також відомо про постраждалі регіони Данії та Фінляндії.
"На півдні Норвегії повені та зсуви заблокували дороги та припинили рух основних поїздів. У місті Вальдрес зсув зніс будинок, але ніхто не постраждав, а в Хемседалі невеликий будинок сплив річкою", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, 25 липня на одному з найбільших грецьких островів Евбея в Егейському морі розбився літак. Катастрофа сталася під час гасіння лісових пожеж.