У Греції впав літак, який гасив масштабні пожежі

Літак, який впав під час гасіння пожежі. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 25 липня, на одному з найбільших грецьких островів Евбея в Егейському морі розбився літак. Катастрофа сталася під час гасіння лісових пожеж.

Про це повідомляє Kathimerini.

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Літак впав близько 15:00 у місті Карист на півдні Евбея.

За даними ЗМІ, літак належить авіакомпанії Canadair. Під час катастрофи на його борту перебували двоє людей.

Наразі триває пошуково-рятувальна операція із залученням гелікоптерів.

Нагадаємо, зміна клімату призвела до екстремальної спеки в південній Європі та багатьох частинах світу. Так, у Греції на острові Родос ліси охопили пожежі.

Також ми писали, у Греції на острові Родос уже декілька днів не вщухають масштабні лісові пожежі. Через катастрофу місцева влада евакуювала тисячі місцевих жителів і туристів.

Додамо, американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.