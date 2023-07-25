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У Греції впав літак, який гасив масштабні пожежі

25 липня 2023 17:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Греції впав літак, який гасив масштабні пожежі
Літак, який впав під час гасіння пожежі. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 25 липня, на одному з найбільших грецьких островів Евбея в Егейському морі розбився літак. Катастрофа сталася під час гасіння лісових пожеж.

Про це повідомляє Kathimerini.

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Літак впав близько 15:00 у місті Карист на півдні Евбея.

За даними ЗМІ, літак належить авіакомпанії Canadair. Під час катастрофи на його борту перебували двоє людей.

Наразі триває пошуково-рятувальна операція із залученням гелікоптерів.

Нагадаємо, зміна клімату призвела до екстремальної спеки в південній Європі та багатьох частинах світу. Так, у Греції на острові Родос ліси охопили пожежі

Також ми писали, у Греції на острові Родос уже декілька днів не вщухають масштабні лісові пожежі. Через катастрофу місцева влада евакуювала тисячі місцевих жителів і туристів.

Додамо, американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.

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