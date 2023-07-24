Греція у вогні: з острова Родос вже евакуювали майже 20 тис. людей

Туристи перебувають у притулку на стадіоні після того, як їх евакуювали. Фото: Argiris Mantikos/Eurokinissi via REUTERS ATTENTION EDITORS

Зміна клімату призвела до екстремальної спеки в південній Європі та багатьох частинах світу. Так, у Греції на острові Родос ліси охопили пожежі. Туристів та мсцевих жителів евакуюють.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Евакуація людей у Греції

Як відомо острів Родос є надзвичайно популярним місцем відпочинку, особливо серед гостей з Великої Британії. Однак грецький курорт раптово охопила екологічна катастрофа. Місцеві ліси палають вже 5 днів. Представник пожежної служби сказав, що лісові пожежі на Родосі вразили 10% готелів у центральній та південно-східній частинах острова.

До того ж за минулий тиждень у багатьох частинах Греції температура повітря перевищила 40 градусів за Цельсієм. Окрім Родосу, екстрені служби ліквідовували пожежі на острові Евія, на схід від Афін, і Айгіо, на південний захід від Афін, а також на острові Корфу, де влада наказала провести запобіжну евакуацію низки невеликих поселень.

Супутниковий знімок показує охоплену лісовими пожежами територію на Родосі. Фото: Європейський Союз/Copernicus Sentinel-2

За повідомленням ЗМІ, з грецького острову Родос через лісові пожежі евакуювали близько 19 000 людей. Серед них були туристи з Великобританії, Нідерландів, Франції та Німеччини. За словами одного з власників готелів, Родос може прийняти 150 000 відвідувачів одночасно в пік сезону. Деякі відпочиваючі казали, що вони долали багато кілометрів у спеку, щоб дістатися до безпечного місця.

"Дим ішов. Тож ми всі вирушили пішки. Вчора я пройшов 12 миль (19 км) у таку спеку. Мені знадобилося чотири години", — розповів британський турист Кріс Фрістоун.

Автомобілі згоріли через лісову пожежу. Фото: Nikos Th./via REUTERS

Водночас туристів вразила чуйність місцевих жителів. Так, британський турист подякував місцевим жителям в інтерв’ю грецькому телебаченню, сказавши, що магазини не брали грошей за воду та їжу.

Врешті люди знайшли притулок у школах і імпровізованих прихистках. До того ж тисячі евакуйованих ночували просто неба: на пляжах і вулицях. Віце-мер Родосу Танасіс Вірініс повідомив, що в тимчасових прихистках перебувають від 4000 до 5000 людей.

Як наразі працює авіасполучення з Родосом

Коли люди днями переповнили аеропорт Родосу, Міністерство закордонних справ Греції повідомило, що створює службу підтримки для людей, які втратили проїзні документи.

До того ж Міністерство транспорту Греції повідомило, що TUI та Jet2, які обслуговують основну частину туризму на Родос, запланували 14 регулярних рейсів з аеропорту Родосу, пересадивши близько 2700 пасажирів до 03:00 за місцевим часом (24:00 GMT). Водночас туроператори скасували рейси на Родос.

Нагадаємо, у Польщі трапилася велика пожежа на складі з хімікатами.

Водночас, у московському ТЦ прорвало трубу з окропом, є загиблі.