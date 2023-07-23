У Польщі трапилася велика пожежа на складі з хімікатами
У суботу, 22 липня, у Польщі трапилася масштабна пожежа на заводі з хімікатами. На місці працюють 200 пожежників з 60 одиницями техніки.
Про це повідомляє Radio RMF 24.
Пожежа на складі з хімікатами в Польщі
Як відомо, пожежа трапилася у Любуському воєводстві під містом Зелена Гура ще 22 липня. На складах зберігається близько 5 тисяч кубометрів хімікатів, що чекали на утилізацію.
"Там ми можемо знайти практично всю таблицю Менделєєва. Гасіння такого типу пожежі може тривати багато годин", — сказав колишній речник Державної пожежної служби Павел Фрончак.
На місці працюють 200 пожежників з 60 одиницями техніки, рятувальникам вдалося захистити прилеглі будівлі від загоряння, проте, скільки часу знадобиться на повну ліквідацію пожежі, невідомо.
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Масштабна пожежа в Польщі. Фото: rmf24.pl
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Масштабна пожежа в Польщі. Фото: rmf24.pl
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Масштабна пожежа в Польщі. Фото: rmf24.pl
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Масштабна пожежа в Польщі. Фото: rmf24.pl
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Масштабна пожежа в Польщі. Фото: rmf24.pl
Нагадаємо, що мінімум 2 000 жителів були змушені залишити свої будинки через неприборкану лісову пожежу на іспанському острові Ла-Пальма. У цей час термометри в Європі показували рекордні температури.