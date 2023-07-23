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У Польщі трапилася велика пожежа на складі з хімікатами

23 липня 2023 12:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Польщі трапилася велика пожежа на складі з хімікатами
Масштабна пожежа в Польщі. Фото: rmf24.pl
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 22 липня, у Польщі трапилася масштабна пожежа на заводі з хімікатами. На місці працюють 200 пожежників з 60 одиницями техніки.

Про це повідомляє Radio RMF 24

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Пожежа  на складі з хімікатами в Польщі

Як відомо, пожежа трапилася у Любуському воєводстві під містом Зелена Гура ще 22 липня. На складах зберігається близько 5 тисяч кубометрів хімікатів, що чекали на утилізацію. 

"Там ми можемо знайти практично всю таблицю Менделєєва. Гасіння такого типу пожежі може тривати багато годин", — сказав колишній речник Державної пожежної служби Павел Фрончак.

На місці працюють 200 пожежників з 60 одиницями техніки, рятувальникам вдалося захистити прилеглі будівлі від загоряння, проте, скільки часу знадобиться на повну ліквідацію пожежі, невідомо. 

  • Масштабна пожежа в Польщі. Фото: rmf24.pl
  • Масштабна пожежа в Польщі. Фото: rmf24.pl
  • Масштабна пожежа в Польщі. Фото: rmf24.pl
  • Масштабна пожежа в Польщі. Фото: rmf24.pl
  • Масштабна пожежа в Польщі. Фото: rmf24.pl
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