В Польше произошел большой пожар на складе с химикатами
В субботу, 22 июля, в Польше произошел масштабный пожар на заводе с химикатами. На месте работают 200 пожарных с 60 единицами техники.
Об этом сообщает Radio RMF 24.
Пожар на складе с химикатами в Польше
Как известно, пожар произошел в Любушском воеводстве под городом Зеленая Гура еще 22 июля. На складах хранится около 5 тысяч кубометров химикатов, ожидавших утилизацию.
"Там мы можем найти практически всю таблицу Менделеева. Тушение такого типа пожара может занять много часов", — сказал бывший пресс-секретарь Государственной пожарной службы Павел Фрончак.
На месте работают 200 пожарных с 60 единицами техники, спасателям удалось защитить близлежащие здания от возгорания, однако, сколько времени понадобится на полную ликвидацию пожара, неизвестно.
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Масштабный пожар в Польше. Фото: rmf24.pl
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Масштабный пожар в Польше. Фото: rmf24.pl
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Масштабный пожар в Польше. Фото: rmf24.pl
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Масштабный пожар в Польше. Фото: rmf24.pl
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Масштабный пожар в Польше. Фото: rmf24.pl
Напомним, что минимум 2 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за необузданного лесного пожара на испанском острове Ла-Пальма. В настоящее время термометры в Европе показывали рекордные температуры.