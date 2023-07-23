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В Польше произошел большой пожар на складе с химикатами

23 июля 2023 12:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Польше произошел большой пожар на складе с химикатами
Масштабный пожар в Польше. Фото: rmf24.pl
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 22 июля, в Польше произошел масштабный пожар на заводе с химикатами. На месте работают 200 пожарных с 60 единицами техники.

Об этом сообщает Radio RMF 24.

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Пожар на складе с химикатами в Польше

Как известно, пожар произошел в Любушском воеводстве под городом Зеленая Гура еще 22 июля. На складах хранится около 5 тысяч кубометров химикатов, ожидавших утилизацию.

"Там мы можем найти практически всю таблицу Менделеева. Тушение такого типа пожара может занять много часов", — сказал бывший пресс-секретарь Государственной пожарной службы Павел Фрончак.

На месте работают 200 пожарных с 60 единицами техники, спасателям удалось защитить близлежащие здания от возгорания, однако, сколько времени понадобится на полную ликвидацию пожара, неизвестно.

  • Масштабный пожар в Польше. Фото: rmf24.pl
  • Масштабный пожар в Польше. Фото: rmf24.pl
  • Масштабный пожар в Польше. Фото: rmf24.pl
  • Масштабный пожар в Польше. Фото: rmf24.pl
  • Масштабный пожар в Польше. Фото: rmf24.pl
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Напомним, что минимум 2 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за необузданного лесного пожара на испанском острове Ла-Пальма. В настоящее время термометры в Европе показывали рекордные температуры.

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