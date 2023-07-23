В Польше произошел большой пожар на складе с химикатами

Масштабный пожар в Польше. Фото: rmf24.pl

В субботу, 22 июля, в Польше произошел масштабный пожар на заводе с химикатами. На месте работают 200 пожарных с 60 единицами техники.

Об этом сообщает Radio RMF 24.

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Как известно, пожар произошел в Любушском воеводстве под городом Зеленая Гура еще 22 июля. На складах хранится около 5 тысяч кубометров химикатов, ожидавших утилизацию.

"Там мы можем найти практически всю таблицу Менделеева. Тушение такого типа пожара может занять много часов", — сказал бывший пресс-секретарь Государственной пожарной службы Павел Фрончак.

На месте работают 200 пожарных с 60 единицами техники, спасателям удалось защитить близлежащие здания от возгорания, однако, сколько времени понадобится на полную ликвидацию пожара, неизвестно.

Масштабный пожар в Польше. Фото: rmf24.pl

Масштабный пожар в Польше. Фото: rmf24.pl

Масштабный пожар в Польше. Фото: rmf24.pl

Масштабный пожар в Польше. Фото: rmf24.pl

Масштабный пожар в Польше. Фото: rmf24.pl 1/5 _ 5

Напомним, что минимум 2 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за необузданного лесного пожара на испанском острове Ла-Пальма. В настоящее время термометры в Европе показывали рекордные температуры.