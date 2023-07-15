Населення Ла-Пальми змушене евакуюватися через лісові пожежі

Лісові пожежі на острові Ла-Пальма. Фото: radiomoldova.md

Мінімум 2000 жителів були змушені залишити свої будинки через неприборкану лісову пожежу на іспанському острові Ла-Пальма. У цей час термометри у Європі показували рекордні температури.

Про це пише Reuters.

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Лісові пожежі

Лісове згарище на Ла-Пальмі спалахнуло рано вранці в суботу в районі Ель-Пінар-де-Пунтагорда. Полум'я змусило населення Пунтагорди та сусіднього Тихарафе втекти від вогню.

Мер Тіхарафе Маркос Лоренцо розповів, що жителі були змушені залишити свої будинки в міру наростання пожежі, але точна кількість людей, що залишилися, залишається невідомою.

Тим часом за інформацією голови Канарських островів Фернандо Клавіхо, пожежа знищила щонайменше 12 житлових будинків.

"Кількість людей, яким доведеться евакуюватися, може збільшитися. Все залежить від того, чи зможемо ми обмежити ці сильні вітри", — заявив Клавіхо.

За даними влади, площа пошкодженої вогнем території становить приблизно 4500 га (11 120 акрів).

Нагадаємо, що у Києві пожежники врятували собаку з квартири, де виникла пожежа. Там спалахнула кухня, що супроводжувалося сильним задимленням поверхів житлового будинку.