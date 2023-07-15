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Население Ла-Пальмы вынуждено эвакуироваться из-за лесных пожаров

15 июля 2023 20:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Население Ла-Пальмы вынуждено эвакуироваться из-за лесных пожаров
Лесные пожары на острове Ла-Пальма. Фото: radiomoldova.md
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Минимум 2000 жителей были вынуждены покинуть свои дома в связи с неукротимым лесным пожаром на испанском острове Ла-Пальма. В это время термометры в Европе показывали рекордные температуры.

Об этом пишет Reuters.

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Лесное пожарище на Ла-Пальме вспыхнуло в ранние часы утра в субботу в районе Эль-Пинар-де-Пунтагорда. Пламя вынудило население Пунтагорды и соседнего Тихарафе бежать от огня.

Мэр Тихарафе Маркос Лоренцо рассказал, что жители были вынуждены покинуть свои дома по мере нарастания пожара, но точное количество оставшихся людей остается неизвестным.

Тем временем, по информации главы Канарских островов Фернандо Клавихо, пожар уничтожил по меньшей мере 12 жилых зданий.

"Количество людей, которым придется эвакуироваться, может увеличиться. Все зависит от того, сможем ли мы ограничить эти сильные ветры", — заявил Клавихо.

По данным властей, площадь поврежденной огнем территории составляет примерно 4500 гектаров (11 120 акров).

Напомним, что в Киеве пожарные спасли собаку с квартиры, где возник пожар. Там загорелась кухня, что сопровождалось сильным задымлением этажей жилого дома.

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