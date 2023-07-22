У московському ТЦ прорвало трубу з окропом, є загиблі

Російські медики надають допомогу. Фото: росЗМІ

У торговому комплексі "Пори року" на Кутузовському проспекті у Москві стався інцидент. Там стався прорив труби з окропом, внаслідок чого загинуло четверо людей, а ще 70 отримали серйозні опіки.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Прорив труби у Москві

Відомо, що екстрені служби Москви оперативно прибули на місце події. При цьому інформація на цей час вказує на те, що близько 70 осіб, зокрема і працівників та клієнтів торговельного центру, отримали опіки. Ще 20 людей перебувають у пастці усередині споруди.

Нагадаємо, що 6 липня у центрі Москви сталася масштабна пожежа. Внаслідок займання постраждали люди. За інформацією росЗМІ, постраждали двоє людей.

Також ми повідомляли, що 24 червня в Росії поблизу Москви спалахнула військова частина. Очевидець події зазначав, що чув вибухи, проте не уточнює, чи до або після спалаху.