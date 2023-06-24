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Під Москвою горить військова частина: масштабна пожежа

24 червня 2023 01:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Під Москвою горить військова частина: масштабна пожежа
Пожежа в Росії. Ілюстративне фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Росії поблизу Москви загорілася військова частина. Причина загоряння наразі невідома.

Відповідне відео з місця подій шириться мережею.

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Так, у Фрязіно загорілася військова частина. Очевидець події зазначає, що чув вибухи, однак не уточнює до чи після спалаху. 

На відео видно сильну заграву і як підіймаються в небо стовпи диму.

Нагадаємо, що  21 червня під Москвою палав цех із виробництва дерев'яних палет. Площа пожежі становить 3000 м².

Також ми писали, що в центрі Москви недалеко від метро сталася сильна пожежа. Так, виявилося, що на будівництві загорівся утеплювач та пінопласт.

Додамо, що 20 червня у Котовську Тамбовської області РФ сталася пожежа на пороховому заводі. Внаслідок вибуху загинули п'ятеро людей, ще 12 — поранені.

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