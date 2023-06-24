Під Москвою горить військова частина: масштабна пожежа

Пожежа в Росії. Ілюстративне фото: російські ЗМІ

У Росії поблизу Москви загорілася військова частина. Причина загоряння наразі невідома.

Відповідне відео з місця подій шириться мережею.

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Так, у Фрязіно загорілася військова частина. Очевидець події зазначає, що чув вибухи, однак не уточнює до чи після спалаху.

На відео видно сильну заграву і як підіймаються в небо стовпи диму.

Нагадаємо, що 21 червня під Москвою палав цех із виробництва дерев'яних палет. Площа пожежі становить 3000 м².

Також ми писали, що в центрі Москви недалеко від метро сталася сильна пожежа. Так, виявилося, що на будівництві загорівся утеплювач та пінопласт.

Додамо, що 20 червня у Котовську Тамбовської області РФ сталася пожежа на пороховому заводі. Внаслідок вибуху загинули п'ятеро людей, ще 12 — поранені.