Під Москвою горить військова частина: масштабна пожежа
У Росії поблизу Москви загорілася військова частина. Причина загоряння наразі невідома.
Відповідне відео з місця подій шириться мережею.
Пожежа в Росії
Так, у Фрязіно загорілася військова частина. Очевидець події зазначає, що чув вибухи, однак не уточнює до чи після спалаху.
На відео видно сильну заграву і як підіймаються в небо стовпи диму.
Нагадаємо, що 21 червня під Москвою палав цех із виробництва дерев'яних палет. Площа пожежі становить 3000 м².
Також ми писали, що в центрі Москви недалеко від метро сталася сильна пожежа. Так, виявилося, що на будівництві загорівся утеплювач та пінопласт.
Додамо, що 20 червня у Котовську Тамбовської області РФ сталася пожежа на пороховому заводі. Внаслідок вибуху загинули п'ятеро людей, ще 12 — поранені.