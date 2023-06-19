У центрі Москви сталася пожежа на будівництві: що відомо

Пожежа в Москві. Ілюстративне фото: російські ЗМІ

У центрі Москви недалеко від метро сталася сильна пожежа. Так, виявилося, що на будівництві загорівся утеплювач та пінопласт.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"За нашими даними, спалах відбувся в будівлі, що будується на цокольному поверсі. Горить теплоізолятор. З місця події врятовано шістьох людей. Інформації щодо постраждалих немає. На місці працювали рятувальники", — йдеться в повідомленні.

Наразі зазначають, що пожежу вдалося загасити.

Пожежі в Росії

Нагадаємо, що в Брянську горів недобудований шпиталь для ветеранів. В Росії кажуть, що це диверсія.

Також ми писали, що в центрі Бєлгорода — велика пожежа. Горів дах багатоповерхівки в елітному житловому кварталі.

Додамо, що в Росії в Курській області загорівся один зі складів підприємства "Белполь". Очевидці зазначають, що перед інцидентом бачили безпілотник, що атакував вежу зв'язку.