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У центрі Москви сталася пожежа на будівництві: що відомо

19 червня 2023 23:53
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Інна Буряк
редактор
У центрі Москви сталася пожежа на будівництві: що відомо
Пожежа в Москві. Ілюстративне фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У центрі Москви недалеко від метро сталася сильна пожежа. Так, виявилося, що на будівництві загорівся утеплювач та пінопласт.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"За нашими даними, спалах відбувся в будівлі, що будується на цокольному поверсі. Горить теплоізолятор. З місця події врятовано шістьох людей. Інформації щодо постраждалих немає. На місці працювали рятувальники", — йдеться в повідомленні.

Наразі зазначають, що пожежу вдалося загасити.

Пожежі в Росії

Нагадаємо, що в Брянську горів недобудований шпиталь для ветеранів. В Росії кажуть, що це диверсія. 

Також ми писали, що в центрі Бєлгорода — велика пожежа. Горів дах багатоповерхівки в елітному житловому кварталі.

Додамо, що в Росії в Курській області загорівся один зі складів підприємства "Белполь". Очевидці зазначають, що перед інцидентом бачили безпілотник, що атакував вежу зв'язку.

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