В центре Москвы произошел пожар на строительстве: что известно
В центре Москвы недалеко от метро произошел сильный пожар. Так, оказалось, что на строительстве загорелся утеплитель и пенопласт.
Об этом сообщают российские СМИ.
Что известно о пожаре в Москве
"По нашим данным, вспышка произошла в строящемся здании на цокольном этаже. Горит теплоизолятор. С места происшествия спасены шесть человек. Информации о пострадавших нет. На месте работали спасатели", — говорится в сообщении.
Отмечают, что пожар удалось потушить.
Пожары в России
Напомним, что в Брянске горит недостроенный госпиталь для ветеранов. В России говорят, что это диверсия.
Также мы писали, что в центре Белгорода большой пожар. Горит крыша многоэтажки в элитном жилом квартале.
Добавим, что в России в Курской области загорелся один из складов предприятия "Белполь". Очевидцы отмечают, что перед инцидентом видели атакующий башню связи беспилотник.