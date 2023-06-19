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В центре Москвы произошел пожар на строительстве: что известно

19 июня 2023 23:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В центре Москвы произошел пожар на строительстве: что известно
Пожар в Москве. Иллюстративное фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В центре Москвы недалеко от метро произошел сильный пожар. Так, оказалось, что на строительстве загорелся утеплитель и пенопласт.

Об этом сообщают российские СМИ.

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"По нашим данным, вспышка произошла в строящемся здании на цокольном этаже. Горит теплоизолятор. С места происшествия спасены шесть человек. Информации о пострадавших нет. На месте работали спасатели", — говорится в сообщении.

Отмечают, что пожар удалось потушить.

Пожары в России

Напомним, что в Брянске горит недостроенный госпиталь для ветеранов. В России говорят, что это диверсия.

Также мы писали, что в центре Белгорода большой пожар. Горит крыша многоэтажки в элитном жилом квартале.

Добавим, что в России в Курской области загорелся один из складов предприятия "Белполь". Очевидцы отмечают, что перед инцидентом видели атакующий башню связи беспилотник.

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