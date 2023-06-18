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У Брянську сталася масштабна пожежа: що горить

18 червня 2023 14:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Брянську сталася масштабна пожежа: що горить
Пожежа у Брянську. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Брянську горить недобудований шпиталь для ветеранів. В Росії кажуть, що це диверсія. 

Про це повідомили російські ЗМІ.

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Пожежа сталася у Володарському районі міста.

На кадрах можна побачити, що загорання є досить масштабним. Чорний дим можна прослідкувати у кількох районах Брянська. 

"Бавовна" у російських містах

Раніше на тлі повітряної тривоги в Україні 15 червня, лунали вибухи в російському Краснодарі. Причини "бавовни" були невідомі.

Також в Ростовській області загорілася Новочеркаська ГРЕС. Зазначається, що це основне джерело генерації електроенергії в Ростовській області.

Нагадаємо, на Херсонщині в районі окупованого селища Рикове пролунав вибух ворожого бойового комплекту. Також вибухи було чути у Лазурному.

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