У Брянську сталася масштабна пожежа: що горить
У Брянську горить недобудований шпиталь для ветеранів. В Росії кажуть, що це диверсія.
Про це повідомили російські ЗМІ.
Пожежа сталася у Володарському районі міста.
На кадрах можна побачити, що загорання є досить масштабним. Чорний дим можна прослідкувати у кількох районах Брянська.
"Бавовна" у російських містах
Раніше на тлі повітряної тривоги в Україні 15 червня, лунали вибухи в російському Краснодарі. Причини "бавовни" були невідомі.
Також в Ростовській області загорілася Новочеркаська ГРЕС. Зазначається, що це основне джерело генерації електроенергії в Ростовській області.
Нагадаємо, на Херсонщині в районі окупованого селища Рикове пролунав вибух ворожого бойового комплекту. Також вибухи було чути у Лазурному.