Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В Брянске произошел масштабный пожар: что горит arrow

В Брянске произошел масштабный пожар: что горит

18 июня 2023 14:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Брянске произошел масштабный пожар: что горит
Пожар в Брянске. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Брянске горит недостроенный госпиталь для ветеранов. В России говорят, что это диверсия.

Об этом сообщили российские СМИ.

Читайте также:

Пожар произошел в Володарском районе города.

На кадрах можно увидеть, что возгорание достаточно масштабное. Черный дым можно проследить в нескольких районах Брянска.

"Хлопок" в российских городах

Ранее на фоне воздушной тревоги в Украине 15 июня звучали взрывы в российском Краснодаре. Причины "хлопка" были неизвестны.

Также в Ростовской области загорелась Новочеркасская ГРЭС. Это основной источник генерации электроэнергии в Ростовской области.

Напомним, в Херсонской области в районе оккупированного поселка Рыково прогремел взрыв вражеского боевого комплекта. Также взрывы были слышны в Лазурном.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас