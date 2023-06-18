В Брянске произошел масштабный пожар: что горит
В Брянске горит недостроенный госпиталь для ветеранов. В России говорят, что это диверсия.
Об этом сообщили российские СМИ.
Пожар произошел в Володарском районе города.
На кадрах можно увидеть, что возгорание достаточно масштабное. Черный дым можно проследить в нескольких районах Брянска.
"Хлопок" в российских городах
Ранее на фоне воздушной тревоги в Украине 15 июня звучали взрывы в российском Краснодаре. Причины "хлопка" были неизвестны.
Также в Ростовской области загорелась Новочеркасская ГРЭС. Это основной источник генерации электроэнергии в Ростовской области.
Напомним, в Херсонской области в районе оккупированного поселка Рыково прогремел взрыв вражеского боевого комплекта. Также взрывы были слышны в Лазурном.