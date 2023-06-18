В Брянске произошел масштабный пожар: что горит

Пожар в Брянске. Фото: росСМИ

В Брянске горит недостроенный госпиталь для ветеранов. В России говорят, что это диверсия.

Об этом сообщили российские СМИ.

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Пожар произошел в Володарском районе города.

На кадрах можно увидеть, что возгорание достаточно масштабное. Черный дым можно проследить в нескольких районах Брянска.

"Хлопок" в российских городах

Ранее на фоне воздушной тревоги в Украине 15 июня звучали взрывы в российском Краснодаре. Причины "хлопка" были неизвестны.

Также в Ростовской области загорелась Новочеркасская ГРЭС. Это основной источник генерации электроэнергии в Ростовской области.

Напомним, в Херсонской области в районе оккупированного поселка Рыково прогремел взрыв вражеского боевого комплекта. Также взрывы были слышны в Лазурном.