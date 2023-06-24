Под Москвой горит военная часть: масштабный пожар
В России вблизи Москвы загорелась военная часть. Причина возгорания пока неизвестна.
Соответствующее видео с места событий распространяется по сети.
Пожар в России
Так, во Фрязино под Москвой загорелась военная часть. Очевидец происшествия отмечает, что слышал взрывы, однако не уточняет до или после вспышки.
На видео видно сильное зарево и как поднимаются в небо столбы дыма.
Напомним, что 21 июня под Москвой горел цех по производству деревянных паллет. Площадь пожара составляет 3000 м2.
Также мы писали, что в центре Москвы недалеко от метро произошел сильный пожар. Так, оказалось, что на строительстве загорелся утеплитель и пенопласт.
Добавим, что 20 июня в Котовске в Тамбовской области РФ произошел пожар на пороховом заводе. В результате взрыва погибли пять человек, еще 12 — ранены.