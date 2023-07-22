В московском ТЦ прорвало трубу с кипятком, есть погибшие

Российские медики оказывают помощь. Фото: росСМИ

В торговом комплексе "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве произошел инцидент. Там произошел прорыв трубы с кипятком, в результате чего погибли четыре человека, а еще 70 получили серьезные ожоги.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Известно, что экстренные службы Москвы оперативно прибыли на место происшествия. При этом информация на текущий момент указывает на то, что около 70 человек, включая работников и клиентов торгового центра, получили ожоги. Ещё 20 человек находятся в ловушке внутри сооружения.

Напомним, что 6 июля, в центре Москвы произошел масштабный пожар. В результате возгорания пострадали люди. По информации росСМИ, пострадали два человека.

Также мы сообщали, что 24 июня в России вблизи Москвы загорелась военная часть. Очевидец происшествия отмечал, что слышал взрывы, однако не уточняет, до или после вспышки.