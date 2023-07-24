Греция в огне: с острова Родос уже эвакуировали около 20 тыс. человек

Туристы находятся в приюте на стадионе после эвакуации. Фото: Argiris Mantikos/Eurokinissi via REUTERS ATTENTION EDITORS

Изменение климата привело к экстремальной жаре в южной Европе и многих частях света. Так, в Греции на острове Родос леса охватили пожары. Туристов и местных жителей эвакуируют.

Об этом пишет Reuters.

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Как известно, остров Родос является чрезвычайно популярным местом отдыха, особенно среди гостей из Британии. Однако греческий курорт внезапно охватила экологическая катастрофа. Местные леса горят уже 5 дней. Представитель пожарной службы сказал, что лесные пожары на Родосе поразили 10% гостиниц в центральной и юго-восточной части острова.

К тому же, за прошедшую неделю во многих частях Греции температура воздуха превысила 40 градусов по Цельсию. Кроме Родоса, экстренные службы ликвидировали пожары на острове Эвия, к востоку от Афин, и Айгио, юго-западнее Афин, а также на острове Корфу, где власти приказали эвакуировать ряд небольших поселений.

Спутниковый снимок показывает охваченную лесными пожарами территорию на Родосе. Фото: Европейский Союз/Copernicus Sentinel-2

По сообщению СМИ, с греческого острова Родос из-за лесных пожаров эвакуировали около 19 000 человек. Среди них были туристы из Великобритании, Нидерландов, Франции и Германии. По словам одного из владельцев гостиниц, Родос может принять 150 000 посетителей одновременно в пик сезона. Некоторые отдыхающие говорили, что они преодолевали много километров в жару, чтобы добраться до безопасного места.

"Дым шел. Так что мы все отправились пешком. Вчера я прошел 12 миль (19 км) в такую жару. Мне понадобилось четыре часа", — рассказал британский турист Крис Фристоун.

Автомобили сгорели из-за лесного пожара. Фото: Nikos Th./via REUTERS

В то же время, туристов поразила отзывчивость местных жителей. Так, британский турист поблагодарил местных жителей в интервью греческому телевидению, сказав, что магазины не брали денег за воду и еду.

Наконец люди нашли убежище в школах и импровизированных приютах. К тому же тысячи эвакуированных ночевали под открытым небом: на пляжах и улицах. Вице-мэр Родоса Танасис Виринис сообщил, что во временных приютах находятся от 4000 до 5000 человек.

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Когда люди на днях переполнили аэропорт Родоса, Министерство иностранных дел Греции сообщило, что создает службу поддержки для людей, лишившихся проездных документов.

Министерство транспорта Греции сообщило, что TUI и Jet2, обслуживающие основную часть туризма на Родос, запланировали 14 регулярных рейсов из аэропорта Родоса, пересадив около 2700 пассажиров к 03:00 по местному времени (24:00 GMT). В то же время туроператоры отменили рейсы на Родос.

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